¡Barack Obama, fan de Peso Pluma!: su playlist de verano incluye el éxito "La bebé"

Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como Peso Pluma se ha convertido en un fenómeno musical que, con sus corridos tumbados, intenta romper los estigmas de los géneros musicales, tras convertirse en el primer mexicano en liderar la lista global de la plataforma Spotify y haberse presentado en el Festival de Coachella 2023.

Con sólo 23 años de edad el cantante originario de Zapopan, Jalisco ha colocado ocho de sus canciones como éxitos mundiales, entre los que se encuentra “Azul”, “La Bebé”, “Las Morras”, “PRC”, “Rosa Pastel” y "Ella Baila Sola”, tema que le ha generado gran tráfico en las plataformas musicales. En sólo tres años, el también llamado “Doble P” se ha convertido en un fenómeno musical que intenta romper los estigmas de los géneros musicales.

Peso Pluma es uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados. TW @PesoPlumaData

Sin embargo, aunque el intérprete de “Las Morras” tiene miles de fans, como cita la frase “el gusto se rompe en géneros” también hay personas a quienes no les agrada la música del también llamado “Doble P”. Entre los teams a favor y en contra de Peso Pluma se encuentran famosos tanto nacionales como internacionales, quienes han aplaudido el talento musical del joven cantante o criticado a uno de los representantes de los corridos tumbados.

Peso Pluma no ha exagerado al expresar su felicidad porque la “música mexicana” se esté convirtiendo en un fenómeno internacional, dejando atrás el denominado “regional mexicano. Incluso, ha comentado: “todos los artistas me llaman porque quieren hacer corridos". Lo cual no es para menos, pues es el único mexicano que ha ingresado cinco veces a la lista Billboard Hot 100.

El cantante jalisciense, entre los favoritos del expresidente Barak Obama. Foto: IG @pesopluma

¡Barack Obama, fan de Peso Pluma!

Ahora, el “Doble P” vuelve a demostrar que es uno de los favoritos entre las celebridades del mundo, pues presumió en sus redes sociales que el expresidente de Estados Unidos Barack Obama incluyó en su playlist de verano el éxito "La Bebé" (2023), uno de los éxitos que el cantante interpreta junto al reggaetonero Yng Lvcas.

Barak Obama compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que muestra su playlist de verano, la cual incluye éxitos musicales tanto estadounidenses como extranjeros, destacando entre los temas "La Bebé" de Peso Pluma. “Como hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido”, escribió en su red social el político republicano.

En la lista compartida por Barak Obama también aparecen la española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro, intérpretes del tema musical titulado "Vampiros". El resto de la playlist incluye a las bandas Pearl Jam y The Rolling Stones, así como a los icónicos Stevie Wonder y Leonard Cohen. Lo cual denota que el político de 61 años de edad poseé un gusto multicultural por la música.

