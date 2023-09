FOTO: Laura G cautiva en Instagram con bikini lila y kimono de transparencias

Quedan pocos días para seguir disfrutando del calor del verano y de las últimas escapadas a la playa, un destino en el que parece obligación lucirse con los mejores looks o al menos así nos lo han hecho saber las famosas, quienes en más de una ocasión eclipsaron con su belleza y cátedras de moda. Si bien este fin de semana hay varios nombres que dominaron las tendencias en redes por sus atuendos, fue Laura G la que dio mucho de qué hablar.

En bikini y kimono, Laura G presume sus lujosas vacaciones en la playa

La noche de este domingo la exconductora de "Venga La Alegría" compartió una serie de fotos a través de su cuenta oficial de Instagram en las que presumió el look perfecto para lucir sexy, pero arreglada y cómoda para continuar con la labor de ser mamá, por lo que su outfit de playa lo pueden recrear todas las madres amantes de la moda. De acuerdo con la gran muestra que dio en las postales, lo ideal es combinar los colores pastel, como el lila, con las transparencias.

Laura G se robó todos los reflectores con su look. (Foto: IG @lauragii)

En una de las fotos que presumió dejó ver que un kimono blanco de transparencias es infalible para cubrir la figura en aquellos momentos en los que se busca la comodidad sin sacrificar el glamur, en especial si se lleva en la versión más holgada y casi a los tobillos, además de unas mangas a la altura de los codos con la cual presumir una imagen mucho más desenfadada. Por otro lado, esta prenda ayuda a dejar medio al descubierto un bañador de infarto.

Pues según nos dejó ver la también madre de familia, debajo de un kimono de transparencias se puede llevar el bikini más trendy de la temporada y que sirva para despedir el verano, que cada vez parece más lejano. En su lección de moda, Laura G no dudó en llevar un diseño bicolor que también han llevado otras famosas, sin embargo, en su caso en particular apostó por el color lila combinado con el negro que siempre denota elegancia, empoderamiento y sensualidad.

Laura G demuestra que los lentes de sol son un accesorio infalible. (Foto: IG @lauragii)

De acuerdo con la famosa de 38 años, para lucir moderna hay que llevar un top estilo deportivo en el que los tirantes gruesos y un escote redondo acompañado por una confección recta sean los grandes protagonistas; asimismo, llama la atención un delicado tono lila que muestra pureza. Por otro lado, para la parte inferior del bikini no pueden faltar los tiros bajos con los cuales presumir un vientre plano y abdomen de acero.

Kimonos, la pieza que eleva los bikinis según Laura G

Aunque la combinación anterior fue la que más sensación causó, lo cierto es que con sus fotos, la también periodista también nos enseñó que los kimonos son la pieza infalible a la hora de ir a la playa, no importa si se trata del verano o de cualquier otra época del año, pues siempre elevan los outfits al máximo nivel. Mientras que, la comodidad y glamur se quedan presentes; es por ello, que Laura G no dudó en no sólo llevar las transparencias, sino también los estampados.