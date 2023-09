Anel Noreña pide a Marysol Sosa una reconciliación tras acusar al esposo de su hija de agredirla: "ya paremos todo"

Anel Noreña reconoció que desea dejar atrás todos los malentendidos con su hija Marysol Sosa y su familia para comenzar una nueva historia sin rencores y volver a ver a sus nietos, por lo que le mandó un mensaje con la intención de que abra su corazón.

Durante una entrevista para el programa Ventanenado, la expareja de José José le mandó un mensaje a su hija “oye Mari, ya en serio, te he estado buscando, pero mijita ya paremos todo”, declaró Anel Noreña sumamente conmovida ante las cámaras televisivas.

Siempre fueron muy unidas Foto: Instagram anel_norenamx

Anel Noreña y Marysol Sosa se encuentran distanciadas por los derechos de José José

Y agregó “discúlpenme yo también me equivoco, pero ustedes también, entonces yo los disculpo y ustedes me disculpan y ya se acabo el problema, lo que no podemos es seguir dejando pasar los días porque yo no sé si amanezco mañana ni ellos tampoco”.

La actriz le dijo a su hija y familia que los esperaba para desayunar o comer, para volver a tener una relación cercana y recuperar el tiempo perdido “pero vengan a desayunar conmigo o a comer conmigo", además aseguró que su corazón de madre jamás ha dejado de querer y extrañar a Marisol.

Anel fue uno de los grandes amores de José José Foto: Instagram anel_norenamx

“La quiero mucho y la quiero más cada día porque el corazón de las madres siempre se inflama diario”, confesó Anel Noreña.

Ambas tuvieron un desencuentro luego de que Anel Noreña fuera declarada la heredera universal de José José y tuviera los derechos absolutos del nombre, supuestamente la relación se vio afectada porque Anel intentó cobrarle a Marisol por utilizar el nombre de su padre, pero ella argumentó que eso ocurrió porque su hija se habría distanciado previamente de ella.

Anel siempre sostuvo que mientras tuvieran una relación cercana de familia no habría problema pero que si su hija insistía en mantener lejanía y una relación de extraños y no de familia entonces si tendría que pagar derechos por utilizar el nombre de José José.

Anel Noreña asegura que el esposo de Marysol Sosa intentó golpearla

La situación empeoró cuando acusó al esposo de su hija, Xavier Orozco de que podría haberla golpeado al explicar que tuvieron una dicusión y que él y su hija se pusieron tan violentos y que tuvo miedo de que la agrediera físicamente.

Por su parte Marysol lanzó un comunicado donde desmintió las acusaciones de Anel “a mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. [...] Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida”.

