Anel Noreña revela la verdadera razón por la que se distanció de su hija Marisol: "agarró una servilleta y puso renuncio a mi herencia"

Desde hace dos años Anel Noreña se encuentra distanciada de su hija Marysol Sosa, y aunque habían tratado de maquillar su evidente separación con el pretexto de la pandemia por el COVID-19, este jueves 17 de agosto, finalmente la heredera universal de José José rompió el silencio y reveló qué es lo que sucedió entre ella y su hija.

La también actriz decidió dar detalles de lo que sucedió entre ella y su hija hace dos años, tiempo en el que no ha hablado con Marysol y en los que tampoco ha podido reunirse con sus nietos.

En exclusiva para el Programa Hoy, emisión en la que Anel Noreña colabora desde hace algunos años, la actriz abrió su corazón y por fin confirmó que sí se encuentra separada y peleada con su hija desde hace dos años, sin embargo, le pide que recapacite y arreglen las cosas.

De acuerdo con la información que Anel Noreña compartió con el Programa Hoy, todo comenzó con un problema familiar que se dió en la casa de quien fuera la esposa de José José, cuando ésta hizo un comentario que no le pareció ni a su hija Marysol ni al esposo de ésta.

“Se suscitó una gritadera en donde ella agarró una servilleta y puso: ‘renuncio a mi herencia’ me lo aventó y le dice al marido: ‘vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería pero así fue”, comenzó a contar Anel

Y es qué Noreña cuenta que el problema fue tan grande que incluso llegó a pensar que el esposo de su hija la iba a golpear, luego que Marysol le dijo que estaba loca.

“Se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete, se me vino encima sí, estaba la barrita de la cocina y Marisol allá sentada y el otro diciendome ‘a mi esposa no le vas a hablar así’ ¿qué, qué qué?, ese fue el meollo pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra”, contó Anel Noreña