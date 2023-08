Marysol Sosa esperaba que su madre Anel Noreña la buscara el fin de semana: "me hubiera encantado recibir una llamada"

Fue hace unos días que Anel Noreña rompió el silencio sobre el problema que la ha mantenido distanciada de su hija Marysol Sosa, pues reveló que ésta escribió en una servilleta que renunciaba a su herencia, además que se sintió agredida por el esposo de ésta.

Pese a que Marysol Sosa ya habría publicado un comunicado de prensa en sus redes sociales, respecto a este tema, la cantante habló con los medios de comunicación este fin de semana, en donde reveló que esperó con ansias una llamada de su madre, Anel Noreña, pero no la recibió.

¿Marysol Sosa desea una reconciliación con su madre?

En una breve plática con los medios de comunicación, la hija de José José confirmó que renunció a su herencia, tal y como lo dijo Anel Noreña en una entrevista que concedió al Programa Hoy, emisión en la que colabora desde hace algunos años.

Y es que, Marysol Sosa dijo que de acuerdo a lo que ella recuerda, el recado que le escribió a su madre sobre su herencia, no fue en una servilleta sino en un papelito donde se escriben los recordatorios, y es que la hija del Príncipe de la canción asegura que no desea pelear con su familia por dinero.

“Fue en un post it, según yo recuerdo, pero sí exactamente, yo por dinero y menos con mis familiares me voy a seguir metiendo en problemas”, comentó Marysol Sosa

Respecto a que su esposo agredió a su madre, Marysol Sosa dejó claro que eso es falso, incluso hizo hincapié en que Anel Noreña había dicho que ese fue su sentir, más no lo que ocurrió.

“¡ay no!, esas son falsas acusaciones, y creo que en cierta forma lo dijo muy bien, porque fue algo que ella sintió, porque de que haya pasado no, no somos agresivos, no somos violentos…” aclaró Marysol Sosa

Finalmente, Marysol Sosa, este fin de semana estuvo como invitada especial en un festival de rock en donde se celebró el aniversario número 20 del tributo “Amar y querer”.

Para Marysol Sosa era muy importante que su madre le llamara este fin de semana solo para desearle éxito en este evento, sin embargo, esa llamada no llegó, al contrario, días antes hizo fuertes declaraciones en su contra.

“Nada me hubiera encantado más que hoy haber recibido una llamada de ella (Anel Noreña),para decirme: ‘Oye que dios te bendiga y que te vaya muy bien en tu evento’, no fue así, me mandó felicitar hace como 15 días, sin embargo, 48 hrs antes de esto, salió a decir lo que salió a decir”, dijo Marysol Sosa

¿Qué dijo Anel Noreña sobre Marysol Sosa?

En exclusiva para el Programa Hoy, emisión en la que Anel Noreña colabora desde hace algunos años, la actriz abrió su corazón y por fin confirmó que sí se encuentra separada y peleada con su hija desde hace dos años, sin embargo, le pide que recapacite y arreglen las cosas.

De acuerdo con la información que Anel Noreña compartió con el Programa Hoy, todo comenzó con un problema familiar que se dió en la casa de quien fuera la esposa de José José, cuando ésta hizo un comentario que no le pareció ni a su hija Marysol ni al esposo de ésta.

“Se suscitó una gritadera en donde ella agarró una servilleta y puso: ‘renuncio a mi herencia’ me lo aventó y le dice al marido: ‘vámonos porque esta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería pero así fue”, comenzó a contar Anel

Y es qué Noreña cuenta que el problema fue tan grande que incluso llegó a pensar que el esposo de su hija la iba a golpear, luego que Marysol le dijo que estaba loca.

“Se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete, se me vino encima sí, estaba la barrita de la cocina y Marisol allá sentada y el otro diciendome ‘a mi esposa no le vas a hablar así’ ¿qué, qué qué?, ese fue el meollo pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra”, contó Anel Noreña

Ante esto, los conductores de Hoy piden a Marysol que recapacite y arreglen las cosas pues ya son dos años los que han estado alejadas madre e hija, tiempo que se han perdido de muchas cosas como la convivencia no solo entre ellas sino también de los hijos de Marysol con su abuela.

