Marysol Sosa desmiente a su madre Anel Noreña: "no puedo permitir difamaciones y ataques hacia mi esposo"

El nombre de José José nuevamente se encuentra en medio de la polémica, esta vez debido a que su hija Marysol Sosa y su ex esposa Anel Noreña protagonizan una pelea desde hace poco más de dos años, sin embargo, hasta apenas este jueves la expareja del “Príncipe de la canción” rompió el silencio y reveló detalles del distanciamiento que tiene con su hija.

Anel Noreña reveló que en el enfrentamiento que tuvo con su hija, el esposo de ésta se mostró muy agresivo, tanto que la colaboradora de Hoy sintió que podía pegarle en cualquier momento, ante las declaraciones que dio su madre, Marysol Sosa lanzó un comunicado de prensa en donde defendió a capa y espada a su pareja.

Fue durante las primeras horas de este viernes 18 de agosto, cuando a través de su cuenta oficial de “X”, la hija de José José lanzó un comunicado de prensa en donde detalla que efectivamente está distanciada de su madre Anel Noreña.

Además, Marysol Sosa confirmó que ella renunció a su herencia, tal y como lo comentó Anel en la entrevista que otorgó al Programa Hoy en donde aseguró que su hija escribió en una servilleta “renuncio a mi herencia”.

Sin embargo, Sosa deja claro que no va a permitir que ni su madre ni nadie levante difamaciones en contra de su esposo, pues asegura que tanto él como ella son personas tranquilas y nada violentas.

“A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. [...] Renuncié al dinero de la herencia sabiendo lo que vendría a complicar mi vida”, se lee en el comunicado de Marysol Sola

En la entrevista que Anel otorgó al programa matutino en el que colabora desde hace algunos años, ésta reveló que para utilizar el nombre e imagen de “José José” con fines económicos debe haber un protocolo que se debe cumplir , ante esto, Marysol Sosa confirma que no puede utilizar el nombre de su padre.

“...Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá. Para siempre seré hija de José Romulo Sosa Ortíz ‘José José’”, se lee en el documento