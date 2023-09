Wendy Guevara: no solo es Marlon, ellos son los 4 novios que tendría la influencer

Nuevamente la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara dio de qué hablar en el mundo del entretenimiento después de que Ricardo "La Loba" Peralta confesará que no solo sale con Marlon, pues tendría otros tres enamorados.

Fue en una reciente entrevista en donde el ganador de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" habría destapado que Wendy Guevara tiene, al menos, 4 pretendientes, incluido Marlon, quien ha sido señalado de aprovecharse de la fama que tiene la influencer.

Esto dijo el influencer. Foto: Especial

¿Quiénes son los novios de Wendy Guevara?

En un video publicado en TikTok se muestra el momento en el que Ricardo "La Loba" Peralta habla sobre Wendy Guevara y la cercanía que mostró con Nicola Porcella en "La Casa de los Famosos México". Señaló que desde un principio la influencer confesó que tenía 4 novios.

En este sentido, el también participante de "LOL: Last One Laughing" dijo que las declaraciones de Wendy Guevara son ciertas, pues no únicamente se relaciona con Marlon. Recordó que en su fiesta de cumpleaños estuvo con otro galán.

“Wendy le dijo a Nicola que ella tenía como 4 novios y esto es real, o sea, ella tiene como 4 muchachones que están ahí rondándola", dijo el creador de contenido.

Ante las declaraciones de "La Loba" Peralta, los usuarios en redes sociales aseguraron que el más famosos de ellos es Marlon. Además dijeron que posiblemente varios de ellos solo se están sumando a la fama que consiguió Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos México".

Algunos de los nombres que suenan como novios de Wendy Guevara son Mauro Alex Meza (instructor de gimnasio), Esteban Martínez (exAcapulco Shore), Fer Baare (fisicoculturista) y José Luis Landin (influencer).

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una reconocida influencer y creadora de contenido que consiguió gran parte de su fama tras protagonizar el video de "Las Perdidas". Hace unas semanas se convirtió en la ganadora absoluta de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Tras triunfar en el reality show, Wendy Guevara debutará como conductora de televisión y como actriz. De manera extraoficial trascendió que firmaría su contrato de exclusividad con Televisa, pero la información no ha sido confirmada.