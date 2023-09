VIDEO: Esta es la verdadera profesión que Jo jo Jorge Falcón dejó para dedicarse a la comedia

Jorge Falcón conocido en la escena cómica como Jo jo Jorge Falcón acudió a una entrevista con el creador de contenido para redes sociales Ryan Hoffman “Rayito” y entre la charla en donde tocaron varios aspectos de la vida del comediante, una de las cosas que salió a relusir fue su verdadera profesión.

Lo que nadie esperaba en el podcast es que Jorge Falcón confesó que es cirujano dentista, que la odontología le apasionó durante varios años y que llegó a pensar que cuando decidiera retirarse podría dedicarse nuevamente a esa labor, aunque ya tienen bastante tiempo sin realizar alguna actividad referente.

“Vaya engaño, él siempre dijo reír es mi profesión, y es dentista”, “¡Que miedo que te haga limpieza! No podría parar de reír con su plática”, “Lo suyo siempre fueron LAS SONRISAS...”, “Del 76 hasta el 2023 sin ejercer, ni regalado me dejo sacar una muela” y “Mis primeros recuerdos es ver Humor es… Los comediantes, chin chin el que no se ría, amamos a Jo Jo Jorge Falcon”, son algunos de los comentarios de la audiencia al conocer la noticia.

El famoso confesó en una de sus pasadas presentaciones que es un hombre precavido respecto a su testamento y la fecha que tienen prevista para retirarse de los escenarios, pues se sabe que es una de las figuras con más experiencia dentro del medio y piensa no muy pronto dejar las cámaras y los micrófonos.

“Tengo 70 años bien vividos. Me retiro dignamente del espectáculo. Ya me cansé, son 50 años de la comedia; me quiero ir dignamente, invicto en lo mío, saludable”, puntualizó el cómico.

Otra de las cosas que agregó es que tiene señalado a sus familiares que en caso de tener alguna enfermedad terminal que firmó su “voluntad anticipada” que consiste en el derecho de los ciudadanos a tener una muerte digna, es decir el paciente decide si se somete a un tratamiento o no.

“Tengo una carta escrita para que no me puedan hacer nada si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada; los hospitales se encargan de vaciarte los bolsillos; a mí me pasó con mi papa que llegó un doctor y me dijo que lo sacara”, fue lo que comentó Jorge Falcón a Ventaneando en una de sus emisiones.