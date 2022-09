"Les pido que me dejen morir": Jorge Falcón firma su carta de voluntad anticipada

Este martes 13 de septiembre, el reconocido comediante, Jorge Falcón se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló que tiene firmada su carta de voluntad anticipada, lo cual alertó sobre su estado de salud.

Hace unos meses, frente a las cámaras de televisión, el famoso sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su retiro de los escenarios ya que no quería dejar una mala imagen y aparecer arriba de los escenarios "con un tanque de oxígeno".

Foto: Especial

Jorge Falcón firmó su voluntad anticipada

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Jo Jo Jorge Falcón, como es conocido popularmente en la industria del entretenimiento, se sinceró ante todos al decir que desde hace varios años tomó la decisión de firmar su carta de voluntad.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, el comediante tomó la valiente decisión de firmar su carta de voluntad desde hace ocho años, pues no quiere que lo mantengan vivo por medios artificiales.

"Tengo firmada mi carta, si me llego a enfermar de algo les pido que me dejen morir", sentenció.

En este sentido, la estrella de televisión dijo que hace unos días vivió una situación que nunca había vivido, pues se sintió en otra dimensión, como si se le hubiera subido el "muerto". Fiel a su estilo, provocó las risas de los reporteros al contar su anécdota.

Foto: Especial

Jorge Falcón y su legado en televisión

Desde hace unos años, Jorge Falcón se ha consagrado como uno de los comediantes más importantes en todo México gracias al excelente trabajo que realizó en un sin fin de proyectos de Televisa. Además, fue invitado recurrente en distintas transmisiones.

Además de brillar en la pantalla chica, el comediante brilló en los distintos shows que ofrece en los teatros más importantes en el país.

