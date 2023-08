Yahritza y su esencia siguen padeciendo los comentarios en contra de México, ahora fueron abucheados

Desde hace varias semanas la agrupación “Yahritza y su esencia” se encuentra en medio del ojo del huracán debido a las polémicas declaraciones que los músicos hicieron respecto a su nulo gusto por estar en México y comer la gastronomía de nuestro país pues aseguraron que prefieren la comida de Washington de donde son originarios.

Desde entonces, el público mexicano no tomó a bien dichas declaraciones por lo que se han dado a la tarea en redes sociales de pedir que “Yahritza y su esencia” sean cancelados en nuestro país y no apoyar más su música, tras esta lamentable situación los cantante recientemente se presentaron en un concierto en donde fueron abucheados.

¿Aún no perdonan a “Yahritza y su esencia”?

En redes sociales circula un video en donde el usuario @jorgecampos246 asistió a uno de los conciertos que ofreció recientemente el Grupo Frontera y en donde tuvieron como invitados especiales a “Yahritza y su esencia” con quien grabaron el tema “Frágil”.

La noche pasó y el concierto de Grupo Frontera transcurrió con normalidad, sin embargo, fue justo en el momento en el que la polémica agrupación salió al escenario para interpretar el tema que grabaron juntos cuando el público comenzó a abuchearlos.

“¡buu!”, “fuchi”, “que asco”, son algunas de las expresiones que el usuario de tiktok antes mencionado junto con sus amigos dijeron al ver a “Yahritza y su esencia” en el escenario.

Cabe señalar que la agrupación no se ha pronunciado al respecto y aunque no han recibido buenos comentarios en los últimos días, las presentaciones de “Yahritza y su esencia” en México siguen en pie.

¿“Yahritza y su esencia” llega a México?

A lo largo de estos meses que aún quedan de este 2023, la agrupación de regional mexicano ya tiene varias presentaciones confirmadas, la mayoría de ellas en su natal Estados Unidos, sin embargo, tienen por lo menos tres fechas programadas para presentarse en algunas de las Ciudades de México, entre ellas la capital.

La agrupación compartió el calendario de conciertos confirmados

Foto: Ig @yahritzaysuesencia

Cabe mencionar que en las redes sociales de Yahritza y su esencia, varios usuarios piden a la agrupación no presentarse en nuestro país pues aseguran que luego de sus polémicas declaraciones no serán bien recibidos, pese a todos estos comentarios, la agrupación no ha cancelado ningún evento en México, por lo que la venta de boletos sigue en pie.

Así que a continuación te daremos a conocer los precios de los boletos para asistir a alguno de los conciertos que “Yahritza y su esencia” ofrecerán en Guadalajara, Nuevo León y CDMX.

Monterrey 6 de septiembre los precios van desde los 793 y mil 220 pesos, mientras que para los que deseen adquirir boletos para la presentación de Guadalajara en el Guanamor Teatro Studio las entradas oscilan entre los 720 y mil 80 pesos.

Sin embargo, para aquellos que acudiran al Festival Arre en donde uno de los grupos principales será Yaritza y su esencia el próximo 10 de septiembre en la CDMX los boletos tienen un costo de 720 pesos hasta los 2 mil 856 pesos.