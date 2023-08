Tras polémicos comentarios a México y su comida, Yahritza y su esencia preparan concierto en nuestros país, ¿cuánto cuestan los boletos?

Desde hace algunos días, la agrupación “Yahritza y su esencia” se ha posicionado en los primeros lugares en tendencias de las redes sociales, luego que sus integrantes hicieron comentarios despectivos sobre México y la gastronomía de nuestro país, y aunque días después salieron a disculparse por sus declaraciones, el público mexicano no tomó con bien sus palabras.

Tras estas penosas declaraciones de “Yahritza y su esencia”, en los próximos días la agrupación lanzará una colaboración con La Banda MS y además ya se preparan para ofrecer una serie de conciertos en nuestro país.

¿Cuánto cuesta un boleto para los conciertos de Yahritza y su esencia?

A lo largo de estos meses que aún quedan de este 2023, la agrupación de regional mexicano ya tiene varias presentaciones confirmadas, la mayoría de ellas en su natal Estados Unidos, sin embargo, tienen por lo menos tres fechas programadas para presentarse en algunas de las Ciudades de México, entre ellas la capital.

Pero además de presentarse en un famoso festival en la CDMX, Yahritza y su esencia también estarán presentes en Nuevo León y Guadalajara.

La agrupación compartió el calendario de conciertos confirmados

Foto: Ig @yahritzaysuesencia

Cabe mencionar que en las redes sociales de Yahritza y su esencia, varios usuarios piden a la agrupación no presentarse en nuestro país pues aseguran que luego de sus polémicas declaraciones no serán bien recibidos, pese a todos estos comentarios, la agrupación no ha cancelado ningún evento en México, por lo que la venta de boletos sigue en pie.

Así que a continuación te daremos a conocer los precios de los boletos para asistir a alguno de los conciertos que “Yahritza y su esencia” ofrecerán en las diversas ciudades de nuestro país.

Monterrey 6 de septiembre los precios van desde los 793 y mil 220 pesos, mientras que para los que deseen adquirir boletos para la presentación de Guadalajara en el Guanamor Teatro Studio las entradas oscilan entre los 720 y mil 80 pesos.

Sin embargo, para aquellos que acudiran al Festival Arre en donde uno de los grupos principales será Yaritza y su esencia el próximo 10 de septiembre en la CDMX los boletos tienen un costo de 720 pesos hasta los 2 mil 856 pesos.

