VIDEO: Luis Miguel sorprende en concierto de Los Auténticos Decadentes, así reventaron el Movistar Arena

Luis Miguel llegó como invitado especial de los Auténticos Decadentes en su concierto en el Movistar Arena, donde coincidieron las giras de ambos. De acuerdo con LAD, Luis Miguel es ni más ni menos que un fanático de su música, de sus canciones, de su latin ska.

Sin embargo, Luis Miguel no cantó una sola palabra porque se está cuidando la voz para su propio concierto. Al menos eso fue lo que explicaron al momento de invitarlo a la tarima. Lo que sí hizo fue bailar junto a toda la banda, sonreír y disfrutar mientras tocaban su clásico "Y la banda sigue", donde narran su propia historia, una autobiografía musical.

Los fanáticos empezaron a circular que se trata de un doble del cantante. Crédito: StarPlus

Los Auténticos Decadentes: la leyenda continúa

El concierto forma parte del ciclo Star + Live que solamente se puede ver desde la plataforma, y desde el estadio en vivo. Esta vez lo titularon "La Leyenda continúa", ya que se trata de una de las bandas más importantes de la identidad argentina, creadores de grandes temas.

Ahí la banda interpretó grandes temas, hitazos que le han dado a su carrera una presencia mundial. Desde Chile y hasta China son una de las bandas más queridas, divertidas y emocionantes para ver en vivo gracias a esa chispa que le da el ska en combinación con la murga.

Crédito: Los Auténticos Decadentes

"Somos", "Cómo me voy a olvidar"; "Corazón"; "Amor"; "La prima lejana"; Besándote"; Bailando"; "Sigue tu camino"; "Él pájaro vio el cielo y se voló"; "No puedo"; "El dinero no es todo"; "Ya me da Igual" y "La Guitarra" fueron solamente unos de los 30 temas que interpretaron en vivo.

Aseguran que se trata de un doble

A través de las redes sociales empezaron la teoría de que no se trata del verdadero Luis Miguel, sino que es un doble oficial del cantante el que se presentó en el Movistar Arena, mismo recinto donde el verdadero, el de origen español y nacionalizado mexicano está triunfando con llenos brutales.

La banda solamente tuvo este magno concierto para el servicio de streaming. Crédito: StarPlus

Son 10 conciertos los que se supone que hace Luis Miguel en el recinto. El primero el 3 de agosto, el segundo el 4 de agosto, y luego un freno, para retomar los días 6, 8, 9, 12, 15, 16 , 17 y 18 de agosto. Una de las temporadas más largas del intérprete en la capital argentina.