VIDEO: dron sorprende a Luis Miguel en pleno concierto, esta fue su reacción

Luis Miguel no deja de ser tema de conversación en todo el continente americano, pues el pasado 3 de agoto fue su anhelado regreso a los escenarios con una gira de conciertos que inició en Argentina y que terminará en México durante los últimos meses de 2023. Por supuesto, la emoción se vive a flor de piel desde el día uno, aunque momento virales también han llamado la atención de los fans como es el caso de la teoría en la que se asegura que quien está realizando el tour es un doble y no el intérprete.

Pero más allá de las especulaciones de si es o no el verdadero Sol de México quien acapara toda la atención, en redes sociales como TikTok también se ha hecho viral un video en el que la sorprendente reacción de Luis Miguel a un dron cautivó a millones, pues a pesar del susto que el cantante vivió, su forma de actuar con humor y una gran sonrisa causó furor en la red. El motivo de ello es que mientras el cantante de "La incondicional" se encontraba en el escenario del país argentino, un dron sobrevoló muy cerca de su cabeza.

Esta fue la cara de sorpresa de Luis Miguel. (Foto: Captura de pantalla)

En el video que ya acumula miles de me gustas se observa al famoso presumir la voz que el público tanto extrañaba al ritmo de "Cucurrucucú Paloma", cuando un dron se le acerca a toda velocidad por encima de la cabeza; el momento le despertó sorpresa y es que incluso su copete de cabello se movió por el aire que genera el aparato. Aunque en un primer momento se le observa quieto y solo con la mirada en el dron, más tarde su reacción flechó a sus fanáticas allí presentes.

Ante los gritos, Luis Miguel recurrió a sus manos para devolverle la acción al dron y dejar en claro que no fue de su agrado lo que acababa de ocurrir, ya que con sus brazos fingió cargar un arma y la "apuntó" directo al objeto que segundos antes lo desconcentró y despeinó. Con una enorme sonrisa, siguió con su interpretación al presumir una nota alta al cantar: "Paloma".

Esta breve reacción fue la que causó revuelo en TikTok, donde una usuaria bromeó con que el "dron no sube mas al escenario", por otro lado, los internautas siguieron firmes en que el que se está presentando en el Luis Miguel Tour 2023 no es el verdadero cantante, pues su imagen luce muy distinta a sus años doraddos.

"A mí no me engaña, es Alexis Ayala", "Sergio Mayer le da 3 vueltas! Mejor cara, cuerpo y energía Sergio", "no es el doble de Luis Miguel, es la mitad que quedó!", "se parece cuando Hércules se hace viejito por salvar a Megara", "es como el quinto Luis Miguel que cambian, definitivamente no es él" y "ya me lo cambiaron son algunos de los comentarios que se leen en la red.