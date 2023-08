La mejor película de cine dramático en Netflix que es sólo para adultos, basada en un brillante libro

Este sábado resulta el clima resulta el ideal para que te quedes en casa disfrutando de un filme que sin duda te haga entrar en un frenesí de fuertes emociones, es por eso que a continuación te hacemos la recomendación de una cinta que sin duda te hará entrar en un frenesí de fuertes emociones.

Se trata de la cinta "There Will Be Blood" o por su título en español "Petróleo sangriento", la cual se encuentra disponible a través de Netflix. Esta es una cinta del año 2007 dirigida por Paul Thomas Anderson. Está basada en la novela "Oil!" de Upton Sinclair. La película es conocida por su enfoque en la industria petrolera en los Estados Unidos a principios del siglo XX y por la actuación destacada de Daniel Day-Lewis en el papel principal.

"There Will Be Blood" es conocida por su estilo visual distintivo, su narrativa intensa y sus poderosas actuaciones. La película recibió aclamación crítica y fue nominada a varias categorías en los premios de la Academia, ganando dos premios en las categorías de Mejor Actor y Mejor Cinematografía.

¿De qué trata la cinta?

La trama de "There Will Be Blood" se centra en la historia de Daniel Plainview, un ambicioso prospector y empresario que busca riqueza en la industria petrolera a principios del siglo XX. La historia sigue la vida de Plainview mientras se adentra en tierras y comunidades en busca de petróleo.

El conflicto principal surge cuando Plainview se enfrenta al joven predicador Eli Sunday, interpretado por Paul Dano. Sunday representa una comunidad religiosa que posee tierras ricas en petróleo. A medida que Plainview intenta adquirir esas tierras, se desarrolla un enfrentamiento tenso y a menudo hostil entre los dos personajes.

La película explora temas como la codicia, la corrupción, la ambición desmedida y el choque entre la fe y el poder económico. La actuación de Daniel Day-Lewis como Daniel Plainview fue ampliamente elogiada y le valió un premio Oscar al Mejor Actor.

