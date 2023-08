Expareja de Nicola y presentadores peruanos se burlan de su presunta pansexualidad e insinuan que usó a Wendy para llegar a la final

Hace algunas semanas, Nicola Porcella el primer finalista de “La Casa de los Famosos México” se declaró con Wendy Guevara y con Apio Quijano como “pansexual”, este ha sido uno de los momentos más emotivos del peruano dentro de la competencia, según el público, pues aseguran que por primera vez el exparticipante de “Guerreros 2020” se acertó tal cual es.

Sin embargo, quien fuera su expareja y madre de su hijo se presentó en un programa de televisión en Perú en donde tanto ella como los presentadores de dicha emisión hicieron burla de las declaraciones de Nicola dentro de “La Casa de los Famosos México” e insinuaron que utilizó a Wendy Guevara para llegar a la final.

¿Qué dijo la ex pareja de Nicola Porcella?

En redes sociales circula un fragmento de un video en donde la expareja sentimental de Nicola está como invitada en un programa peruano, ahí los presentadores la cuestionan sobre si ella cree que entre el papá de su hijo y Wendy Guevara realmente puede existir una relación sentimental al terminar “La Casa de los Famosos México”.

Ante esta situación, Francesca Lazo, expareja sentimental de Nicola y madre de su hijo, dijo estar segura que el participante de “La Casa de los Famosos México” y Wendy Guevara no tendrán una relación, incluso aseguró que él no tenía idea de lo que es ser pansexual, ante esto, los presentadores peruanos la interrumpieron pues comenzaron a reír fuertemente y de manera burlona, asl asegurar que Porcella no sabía ni lo que decía.

“La verdad es que yo no creo (que vayan a tener una relación Wendy y Nicola), y mira, él nisiquiera creo que sabía el significado de pansexual, entonces…(risas)”, dijo ?Francesca Lazo

Luego del episodio de carcajadas en las que Francesca Lazo también participó, ésta siguió con las declaraciones pues espera que a la salida de Nicola les cuente con detalles por qué dijo que era pansexual, sin emabrgo, la mujer desea que esto lo haga una vez que tenga el dinero del premio en la mano.

“La verdad es que yo no creo que haya una relación, ya nos contará, y esperemos que sea en la final y con el premio en la mano (más risas) y que diga lo que quiera”, dijo Francesca Lazo

Ante estas declaraciones, la presentadora peruana, cuestionó a Lazo sobre cuál era la cantidad que Nicola podría ganar si es que resultaba ser el ganador de “La Casa de los Famosos México” y al saber que es una suma bastante considerable, la conductora dijo que si ella tuviera esa oportunidad también se convertiría en pansexual.

Debido a lo anterior es que en redes sociales, han criticado a la ex de Nicola pues la comparan con Marlon (amigo de Wendy) ya que aseguran solo le interesa el dinero del participante de “La Casa de los Famosos México”, otros más piden que no se dejen engañar pues el mismo Nicola ha dicho como se maneja la prensa en su país y otros más piden total apoyo para Wendy.