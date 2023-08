Shakira se infartó al ver un celular con cámara por primera vez hace 20 años y todo quedó grabado: "Es peligroso"

La fotografía de una joven Shakira con pelo largo frente a una vieja computadora se ha convertido en uno de los memes más recurrentes de la actualidad, esto a pesar de que se trata de una imagen que corresponde al año 1997 y fue tomada en las instalaciones del periódico El Heraldo de Barranquilla, ciudad de nacimiento de Shakira Isabel Mebarak Ripoll.

Sin embargo, existe otro testigo del pasado que nos recuerda lo novedosa que era la tecnología en sus inicios, pero en esta ocasión no se trata de una imagen, sino que se trata de un video que de igual forma nos recuerda lo innovadora que ha sido la tecnología y lo sorprendente que parecía en sus inicios, a pesar de que actualmente exista por ejemplo la inteligencia artificial (IA) y parecemos acostumbrados a los avances agigantados.

Shakira ha conquistado con esta fotografía que se volvió un querido meme. Foto: Archivo

¿Cómo fue la reacción de Shakira al ver un celular con cámara por primera vez?

En dicho clip que circula a través de redes sociales podemos ver a la expareja de Piqué en el momento exacto en el que conoció el primer teléfono celular con cámara, esto durante uno de sus viajes a Japón, pues a la barranquillera se le conoce en todo el mundo.

Es precisamente en este país que la famosa se encontraba ofreciendo una breve entrevista y convencionales con fans que se dio cuenta de que una joven miraba mucho su pequeño teléfono móvil al mismo tiempo que la apuntaba directamente con él, por lo que la actual mamá de Milán y Sasha le pregunta: “Eso es una cámara”, a lo que la fan responde de manera afirmativa para proceder a mostrarle la fotografía capturada.

Shakira no puede evitar su cara de asombro, al mismo tiempo que la estrella latina dice: “Oh, por Dios, tiene una cámara, no lo puedo creer”, para posteriormente solicitarle a la propietaria del teléfono que “le enseñe eso” y entre expresiones de emoción se le escucha decir “ya me imagino a los paparazzi, eso es peligroso”, haciendo referencia a lo fácil que ahora sería viajar con una cámara trayéndola en el bolsillo de tu pantalón gracias al teléfono móvil.

¿Cuál es el mejor teléfono con cámara 2023?

De acuerdo con expertos en tecnología, El Oppo Find X5 Pro, el iPhone 14 Pro Max o el Google Pixel 7 Pro son algunos de los mejores celulares con cámara en la actualidad. Recordemos que el salto tecnológico de los teléfonos tradicionales a los teléfonos celulares fue un proceso gradual que ocurrió a lo largo de varias décadas. Los primeros teléfonos móviles surgieron en la década de 1970, pero fue hasta los años 80 y 90 que comenzaron a ser más accesibles para el público en general, aunque todavía eran demasiado caros para la mayoría

La incorporación de cámaras en los dispositivos móviles fue un hito importante en la evolución tecnológica, por lo que a finales de los años 90 y principios de los 2000, algunos teléfonos móviles comenzaron a incluir cámaras digitales muy básicas. Estas cámaras tenían resoluciones muy bajas y no eran adecuadas para fotos de alta calidad, pero marcaron el comienzo de una tendencia que hoy día resulta casi imprescindible para todas las personas con un celular.

Los teléfonos celulares ahora tienen sofisticadas cámaras profesionales. Foto: Archivo

