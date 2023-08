Shakira eliminó algunas frases de la canción con Bizarrap para evitar demanda de Piqué

A pesar de que ya ha pasado más de medio año del estreno de la canción de Shakira con Bizarrap, se siguen destapando más cosas al respecto de este tema, pues se dijo que la intérprete colombiana eliminó frases del sencillo para evitar problemas legales con su expareja Gerard Piqué, con el que no había tenido una relación cordial debido a los motivos por lo que se separó, pues se dice que hubo una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista.

A la par de que se dio a conocer que la intérprete de "Te Felicito" será reconocida con el Premio Video Vanguardia en los MTV Video Music Awards 2023, volvió a resurgir una entrevista del compositor Keityn, quien habló con el canal "Molusco TV", sobre la creación de "BZRP Music Session #53", colaboración con el productor argentino en la que le "tiró" a su ex pareja y padre de sus hijos, quien presuntamente la engañó con Clara Chía, su actual novia.

¿Shakira eliminó parte de la canción con Bizarrap?

En aquella conversación, el compositor destacó que la cantante colombiana eliminó algunas partes, debido a que tenía palabras iban un poco más allá, sin embargo, construyeron las estrofas para que no perdieran el impacto que deseaba lograr la artista y su equipo. “Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas (...) cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, señaló.

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, nombre real del escritor, compartió que fue él el que agregó la parte de "sal-piqué", la cual originalmente se había pensado como: "a ese ají le falta más pique". En tanto, sobre la referencia que hizo hacia Chía Martí, actual novia del empresario, indicó que eso fue la propia intérprete barranquillera, la que decidió meterla en los versos: “Shakira sacó el “clara-mente. (...) Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue Shak”, destacó.

"Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Siempre canta lo que siente, yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo", señaló Keityn en esa conversación de hace algunos meses, que volvió a hacerse viral.

La cantante decidió quitar y modificar algunas partes del tema contra Piqué Foto: Archivo

Por otra parte, tras el estreno del tema el pasado 11 de enero, acumula más de 609 millones de reproducciones en el canal oficial de Youtube de Bizarrap, mientras que también posé 11 millones de likes y más de 621 mil comentarios. Hay que recordar que esta fue una de las canciones más importantes de principio del año, debido a que en 24 horas, el sencillo alcanzó las 14.4 millones de reproducciones, récord histórico de la música en español en la plataforma.