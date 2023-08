Eduardo Capetillo Jr. niega haber tenido una relación sentimental con Fabiola Campomanes: "se le quiere como una tía"

Desde hace varias semanas se comenzó a rumorear sobre un presunto romance entre Fabiola Campomanes y el joven actor Eduardo Capetillo Jr, quienes se conocieron durante su participación en la reciente temporada de MasterChef Celebrity 2023.

En dicho proyecto, fanáticos reportaban en redes que entre los dos famosos había un intenso coqueteo, el cual era muy evidente, sin embargo, muchos de los seguidores del reality culinario no estaban de acuerdo debido a la diferencia de edad entre Campomanes y el hijo de Biby Gaytán, y es justamente Eduardo Capetillo Jr quien revela sí tuvo o no un romance con su excompañera.

Fueron compañeros en Masterchef Celebrity 2023.

Foto:Masterchef Celebrity

En una breve entrevista que Eduardo Capetillo Jr. dio a diversos medios de comunicación el joven actor fue cuestionado sobre su presunto romance con Fabiola Campomanes quien es 22 años mayor que él.

Evidente nervioso y sonrojado, Capetillo Gaytán aseguró que entre él y su excompañera de MasterChef Celebrity 2023 y él solo son grandes amigos, incluso revela que la ve como una tía y no como una pareja sentimental.

Además, el joven actor desmintió que su mamá le haya prohibido una relación y también la amistad con Fabiola Campomanes como se ha dicho en los últimos días: “A mi mamá le cae muy bien, nada que ver…”.

Aunque Eduardo Capetillo Jr. asegura que él y Fabiola Campomanes son grandes amigos y que él la quiere mucho, la actriz en una reciente participación que tuvo en el podcast “De lo que uno se entera” el cual conduce Carlos “El Chicken”, dijo todo lo contrario.

¿Ya no hay amistad?

Foto: Masterchef Celebrity

“Me enoja pero también me da sentimiento porque que triste, que lamentable, no permitir que dos personas puedan tener una amistad y que la quieran ensuciar de la forma que ustedes quieran. Que uno no puede ser amigo de quien uno quiera y de la edad que sea. Entonces me chocó que la gente ensuciara esa amistad , que bueno ya lo lograron, ya no hay más amistad. Bravo señores, que lindo que ensucien las cosas, no tenían porque decir que si yo o él me tira la onda, señores cada quien tiene su vida, ocúpense de ella”, dijo Fabiola Campomanes