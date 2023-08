Yanet García sorprende con bikini de dos piezas desde exclusivo jacuzzi en NY

Yanet García, con 32 años, ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas de México en el ámbito digital. Su multifacética carrera abarca roles como modelo, conductora de televisión, empresaria y youtuber, lo que ha demostrado su versatilidad. En esta ocasión se volvió tendencia luego de publicar una foto en la que se le ve con un bikini negro clásico que le encantó a sus fans.

Foto: @iamyanetgarcia / Instagram.

Su popularidad se refleja en la cantidad de seguidores que acumula en diversas plataformas, cifras que se cuentan por cientos de miles. Actualmente, Yanet reside en la vibrante ciudad de Nueva York, un escenario que a menudo se convierte en el telón de fondo de sus fotografías.

Foto: @iamyanetgarcia / Instagram.

Yanet García y su bikini negro en INSTAGRAM

Yanet presumió su bikini negro de dos piezas desde un jacuzzi con sus más de 15 millones de seguidores, quieres no tardaron en viralizar la publicación. Constantemente ella presume sus mejores bañadores o outfits. Ella fue una de las primeras estrellas mexicanas en reconocer el potencial de Instagram como plataforma para conectar con su público, ya que desde que era “chica del clima” subía sus mejores fotos.

Foto: @iamyanetgarcia / Instagram.

Causó mucho revuelo cuando decidió abandonar la televisión para dedicarse a crear contenido OnlyFans. Según un representante de la regiomontana, en su primera semana en la plataforma, Yanet logró ganancias superiores a los 800 mil pesos, una cifra que evidencia el impacto de su popularidad. No sé sabe cuánto dinero ha ganado en estos años, pero seguramente es mucho.

Constantemente Yanet García se enfrenta a las críticas

No obstante, la fama y el éxito de Yanet no han estado exentos de críticas. Algunos usuarios la han tachado de "estafadora", alegando que el contenido que ofrece en OnlyFans es similar al que publica en Instagram, por lo que no ven justificado el pago de una suscripción. Otros, que ya han pagado, sostienen que el contenido al que tuvieron acceso no cumplió con sus expectativas, pero son bastantes los que sostienen que están satisfechos, no por nada sigue con ese proyecto.

Foto: @iamyanetgarcia / Instagram.

