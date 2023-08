Jorge Losa confiesa quién le dio y cómo usa los amuletos que dejó en La Casa de los Famosos ¿serán brujería?

La salida de Jorge Losa de La Casa de los Famosos México ha causado revuelo dentro y fuera de ésta, desde su relación con Ferka hasta si hizo o no brujería con sus amuletos. Como líder del Cuarto Cielo y uno de los competidores más complicados de vencer, Jorge se ganó cariño y rechazo dentro y fuera del programa. Ante esto, el primero en destacar algún tipo de favoritismo hacia él fue Apio Quijano, quien pasó del amor al odio con él y ha señalado a la producción por esto.

A pesar de esto, Jorge Losa se ha lanzado a aprovechar todo lo que le brinde la emisión y disfrutó de conducir una gala, algo que causó burla entre el #TeamInfierno y él les respondió que están ardidos. Para rematar, tuvo otro conflicto, ahora con Nicola Porcella, quien ya como primer finalista del reality le reclamó que se llevó su saco negro.

Ya en el mundo real fuera de la casa, Jorge se defendió y aclaró si los amuletos que dejó en casa sirven para hacer brujería o qué uso les ha dado.

Jorge Losa ha mostrado su amor a Ferka al salir. Foto: Especial

Entiende el hate de los fans del #TeamInfierno

Con la felicidad de que todo lo que vive ahora es bueno para él, Jorge indicó que a su salida ve todo más claro.

"Estoy bien, cayéndome los veintes de todo, estoy viviendo una realidad paralela a la que vivimos ahí dentro que se vuelve tu vida. Salí con mis ideas muy claras, creo que fue el tiempo perfecto y no pudo pasar de otra manera. Tengo una sorpresa que no puedo contar más", comentó y abundó sobre la actitud del fandom del #TeamInfierno.

"Es difícil sentir el cariño y luego el hate. Hay mucha gente que afuera que me dice ser del #TeamInfierno pero que me querían y apoyaban, pero dentro no sabes la realidad y sólo escuchas las cuatro porras que vienen y esas cuatro voces representan al planeta entero, eso y además el juego agresivo de la casa, es duro sobrellevarlo", opinó.

¿Jorge Losa hizo brujería con sus amuletos?

Uno de las últimas polémicas de Jorge fue la supuesta brujería que Emilio Osorio sugirió cuando le encontró una caja llena de amuletos, misma que olvidó en el Cuarto Cielo. Ante esto, Losa explicó.

"Me parece que es una tontería y siempre digo que son patadas de ahogado de querer buscar una excusa o querer desarmarme, siempre han intentado eso", indicó.

Sobre los amuletos que usa, expresó: "Ahora, afuera siguen y es una tontería porque son todos los colgantes que yo tengo, que representan cosas bonitas o a personas en mi vida como el de mi papá", dijo.

Para ser más claro, explicó cómo los consiguió y para qué le sirven.

"Como el péndulo que es un colgante que lo compraron mis papás cuando yo nací tiene la misma edad que yo, por eso lo traigo conmigo. Tengo otro péndulo que es de obsidiana que representa cuando yo llegué a México, fue el primer colgante que me compré y lo llevo a todas las pirámides donde he ido para recargarlo porque yo creo mucho en las energías. Entonces, nada más lejos que de la brujería, son cosas representativas de tu motor de vida", relató Jorge Losa.

Antes de retirarse, Losa añadió que el juego ha llegado a superar "la línea de la agresividad hacia la persona, a veces la carrilla ya no es carrilla y siento el que cree que sabe hacerlo bien pues pierde los papeles y demuestra que no es tan inteligente porque no sabe el límite".

