Nicola Porcella suplica por votos para evitar que Wendy Guevara sea eliminada: "No se me puede ir"

La tensión crece en "La Casa de los Famosos México" en la recta final de la competencia y este miércoles 2 de agosto fueron anunciados los últimos nominados, lista en la que se encuentra Wendy Guevara pese a ser la favorita del público para ganar el reality show. Por ello, Nicola Porcella no dudó en suplicar a sus fans que voten por ella para salvarla y pasar los últimos días juntos, tal y como lo hizo la influencer en ocasiones anteriores con él.

Poncho de Nigris, Mariana "Barby" Juárez y la integrante de "Las Perdidas" son los últimos nominados en el programa, mientras que Sergio Mayer y Emilio Osorio se convirtieron en los finalistas junto a Nicola Porcella. Aunque celebraron su victoria como "Team Infierno, no todo está sellado y ahora están dispuestos a todo para que todos conserven su lugar en la final y así lo demostró el actor peruano.

Cada semana los integrantes del "Team Infierno" cumplieron una serie de retos que propusieron al público con el objetivo de que votaran para salvar a quienes estaban nominados, una estrategia con la que lograron que la mayoría conservara su lugar; sin embargo, una vez más están en la "cuerda floja" y para ello el exparticipante de "Guerreros 2020" intercedió protagonizando un tierno momento junto a Wendy Guevara.

“Voten por mi corazón de melón, voten por favor. No se me puede ir la última semana, la necesito, ¿qué voy a hacer si mi cul*** hermoso. No te puedes ir, muñecota”, se escucha al actor peruano mientras se lanza a la cama con Wendy Guevara para abrazarla y luego de ello intenta hacer lo mismo con Poncho de Nigris, por quien también pidió votos.

Nominación de Wendy Guevara desata polémica

La dinámica en las nominaciones ha cambiado y luego de otorgar los puntos, cada participante debía usar una ruleta que podía restar o sumar los que ya habían seleccionado, esto enfureció a algunos de las celebridades que sin temor expresaron su molestia debido a que lo consideraron injusto.

Nicola Porcella suplica por votos para Wendy Guevara. Foto: FB Nicola Fans MX

Tal y como ocurrió con Poncho de Nigris, con quienes fanáticos compartieron la molestia y señalaron que podría tratarse de una nueva forma de salvar a la "Barby" Juárez luego del último juego en el que se elegiría al primer finalista. Y es que en aquel momento, indicaron en redes sociales, la boxeadora ya sabría de la caja en la que estaba el "boleto dorado" que le daría la victoria, todo con ayuda de la producción.

A través de redes sociales, fans de Wendy Guevara indicaron que la nueva dinámica la habría dejado vulnerable para que sea ella quien abandone "La Casa de los Famosos México" en la última semana. "Ya no hacen fraudes, ahora cambian todo para favorecer a alguien que debió salir desde hace como 4 semanas", "Con la niña no, Wendy no se va", "Se vieron muy obvios queriendo salvar a la 'Barby' hasta la final" y "Ni con su ruleta vieejaa pudieron salvar a 'Barby'", fueron algunos de los comentarios.

