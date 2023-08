Apio Quijano denuncia favoritismo de la producción de La Casa de los Famosos México por Jorge Losa: "las cosas no son parejas"

Sin duda alguna, “La Casa de los Famosos México” se ha convertido en todo un fenómeno, y es que el público que sigue el reality show está cada vez más al pendiente de todo lo que sucede con sus participantes favoritos, no por nada siempre en redes sociales han señalado el favoritismo que la producción del programa presuntamente tiene con Jorge Losa.

Y es que, tal parece que no solo el público es quien se da cuenta de esto, pues ahora es el mismo Apio Quijano, ex participante de “La Casa de los Famosos México” quien en su reciente transmisión en redes señaló que le parece un tanto raro que las cosas no sean parejas y que sea muy marcado el favoritismo con Jorge Losa.

¿Por qué Apio dice que hay favoritismo por Jorge Losa?

Y es que, luego de la expulsión de Jorge Losa de “La Casa de los Famosos México” el pasado domingo, el público no está contento al verlo conducir en una de las galas, por lo que Apio aseguró que esa no es decisión del español sino de la producción.

Ante esto, Apio cuestionó la forma de tomar sus decisiones ya que no entiende cómo es que a Jorge Losa le han dado tantos beneficios tanto adentro como afuera de la casa.

“También no entiendo la producción como de pronto de la nada a ninguno nos ha dado esa oportunidad (de conducir), bueno a mi la producción ha puesto mi vida en fotos, así se los pongo y él sale (Jorge Losa) y le ponen su vida en fotos, lo ponen a conducir, no estoy entendiendo qué está pasando producción”, dijo Apio Quijano

Y es que, cabe señalar que ayer durante la gala, Apio Quijano no dudó en externar su molestia al saber que la dinámica para la nominación iba a ser por medio de la ruleta, pues aseguró que cada que ven en peligro a “La Barby” hacen algo para tratar de beneficiar al team cielo.

“No sé lo de ayer me sacó mucho de onda y sé que a ustedes también, entonces quiero portarme bien pero de pronto salen estas cosas que me enojan, la neta, me enojan por que pareciera que las cosas no son parejas…” dijo Apio Quijano

Finalmente el integrante de Kabah, asegura que el estuvo muy “peluseado” dentro y fuera de “La Casa de los Famosos México”, pues a diferencia de sus compañeros él no recibió visitas ni mucho menos tuvo todos los beneficios que Jorge Losa ha tenido incluso asegura que lo que el español tienes es un “sobre amor” de la producción.