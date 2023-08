Apio Quijano rompe el silencio tras pelea con Mauricio Garza, el conductor de LCDLF México se disculpa

Luego de la fuerte pelea que sostuvieron Apio Quijano y el conductor Mauricio Garza durante la post-gala de “La Casa de los Famosos México”, el también integrante de Kabah compartió su sentir mediante una transmisión en sus redes sociales, ahí reveló que no desea regresar a los programas especiales pues ya no se siente cómodo.

Por su parte, Mauricio Garza también utilizó sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido el pasado domingo por la noche; a diferencia de Apio Quijano, éste solo lo hizo a través de un breve comunicado de prensa en las historias de su instagram.

¿Qué dice el comunicado de Mauricio Garza?

Como lo mencionamos anteriormente, el actor de “40 y 20” utilizó sus historias de instagram para publicar un breve comunicado en donde se disculpa con el público, la producción y con Apio Quijano por lo ocurrido el domingo por la noche.

“El día de ayer durante la postgala de VIX sucedió una situación que se salió de mis manos. Mis acciones pusieron en una posición incomoda a mis compañeros de trabajo, a ustedes el público, y en especial a Apio Quijano a quien le extiendo por este medio una disculpa”, se lee en dicho comunicado

Mauricio Garza reconoce que su comportamiento no fue el de un profesional, sin embargo, asegura que como ser humano que es no siempre tiene días buenos, pero está dispuesto a enfrentar sus errores y aprender de ellos.

“Reconozco que mi comportamiento no fue el adecuado. Soy un ser humano como cualquiera con días buenos y no tan buenos pero con la madurez necesaria para reconocer mis errores y aprender de ellos. Es de valientes pedir perdón”, finaliza el texto de Mauricio Garza

El actor lanzó un breve comunicado de prensa en sus redes sociales.

Foto: IG @mauriciogarza_

Cabe señalar que ante la actitud de Mauricio Garza el domingo por la noche en contra de Apio Quijano, el público que sigue las postgalas de “La Casa de los Famosos México”, exigen a la producción sea sancionado el también actor, pues no fue nada profesional su actuar.

¿Qué dijo Apio Quijano?

Hasta la redacción de esta nota, Apio Quijano no ha reaccionado al comunicado de prensa de Mauricio Garza, por lo que no se sabe si acepta o no las disculpas del conductor de VIX+.

Sin embargo, la tarde de este lunes 31 de julio, Apio Quijano, como lo mencionamos anteriormente, utilizó su redes sociales para contar un poco sobre su sentir luego del encontronazo con Garza.

Pues aseguró que al terminar la post-gala la gente de producción del programa se reunió con él para pedirle una disculpa, mientras que Garza “se fue y se escondió”.

Sin embargo, también reveló que no está cerrado a platicar y aclarar la situación con Mauricio Garza quien ya le hizo saber que desea un acercamiento, pero ya no siente la misma confianza de estar en lo que él creía que era su casa, por tal razón pidió no asistir a las galas de este lunes.

SIGUE LEYENDO:

"Si te quieres ir te puedes ir", conductor de La Casa de los Famosos México corre a Apio Quijano en vivo de la gala