"Si te quieres ir te puedes ir", conductor de La Casa de los Famosos México corre a Apio Quijano en vivo de la gala

La noche de anoche se vivió una de las eliminaciones más cardiacas en lo que va de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, pues luego que el público decidió que Jorge Loza se convirtiera en el octavo participante en abandonar la competencia, las cosas se pusieron color de hormiga en el foro donde se graba “la gala”.

Y es que además de la pelea que protagonizó Apio Quijano e Issabela Camil en contra de René Franco, quien fuera integrante del “Team infierno” protagonizó otro encontronazo, pero este fue con uno de los conductores del reality show.

¿Con quién de los conductores de LCDLFMX se peleó Apio Quijano?

La pelea que protagonizó Apio Quijano la noche de anoche la tuvo con Mauricio Garza, quien junto a Cecilia Galiano conduce las “post-galas” a través de VIX+.

Todo comenzó cuando Mauricio Garza interrumpió abruptamente a Apio Quijano mientras que éste iba a comenzar a dar su punto de vista sobre la estrategia del “Team infierno”, fue entonces que el conductor se trabó y no pudo hilar sus ideas, por lo que los invitados terminaron riendo de él mientras que el integrante de Kabah se molesto.

“¿Me interrumpiste para una tontería, es enserio Mauricio?, ¿cómo sigues trabajando aquí Mauricio?...Mauricio ya, ¿para eso me invitaron aquí?”, dijo bastante molesto Apio Quijano

Ante los comentarios de Apio, Mauricio Garza se enojó rápidamente por lo que no se quedó callado e invitó al exparticipante de “La Casa de los Famosos México” a abandonar el foro en donde estaban grabando las post-galas.

“Ah no, qué si te quieres ir te puedes ir eh”, dijo Mauricio Garza

Ante la respuesta del conductor de “La Casa de los Famosos México”, Apio Quijano se levantó de su lugar con la firme intención de abandonar las grabaciones, pero no sin antes hacerle saber a Garza que no estaba bien que lo hubiera interrumpido mientras él estaba a punto de dar su comentario todo para no decir absolutamente nada.

“A mi no me vas a estar amenazando, desde la primera vez que viniste aquí llegaste amenazando (Por que tu hablaste mal de mí Mauricio) porque tu estas en un juego y te expones a eso (¿y tu no?) yo soy el conductor mi amor, por eso no entré ahí…” dijo Mauricio Garza

Debido a que las cosas se estaban saliendo de control, Cecilia Galiano tuvo que intervenir y aunque les dijo que luego se podían tomar un café, Mauricio Garza de manera grosera y déspota aseguró que a él no le interesa conversar con Apio Quijano.

Seguido a esto, la conductora argentina se paró en medio de los dos y trató de seguir con el programa, dándole la palabra a Apio Quijano quien antes de seguir con su participación preguntó sí aún podía seguir con su participación a lo que Galiano y producción pidieron al cantante que siguiera platicando su experiencia.

El público, en redes sociales piden que se sancione a Mauricio Garza pues no se comportó de manera profesional con su invitado, ya que aseguran éste debe ser imparcial, además creen que el conductor se quedó encasillado en su papel de la serie “40 y 20”.

Foto. Captura de pantalla

