La Casa de los Famosos México: así fue la reacción del Team Infierno al saber que Jorge Loza fue eliminado

Una de las eliminaciones más cardíacas a lo largo de esta primera temporada de “La Casa de los famosos México” se vivió este domingo 30 de julio, luego que Sergio Mayer, Poncho De Nigris y Jorge Loza resultaron ser los tres nominados de la semana pasada.

Debido a lo anterior es que ambos integrantes del team infierno pudieron haber salido eliminados pues se enfrentaron a uno de los más fuertes de “La Casa de los famosos México” y que solo había sido nominado una sola vez, sin embargo, en esta ocasión “albacete” como también es conocido Jorge no se salvó y el público decidió no votar por él para que se convirtiera en el octavo eliminado de la competencia.

¿Cómo reaccionó el “Team infierno” a la eliminación de Jorge Loza?

Los participantes de “La Casa de los famosos México” sabían que esta era una de las eliminaciones más fuertes que se iban a vivir pues no sabían qué tan fuerte estaba el apoyo a Jorge Loza por parte de su fandom, ya que “albacete” no había salido nominado, por lo que no sabían a lo que se iban a enfrentar Sergio y Poncho.

Sin embargo, la estrategia del “Team infierno” salió favorable una vez más, pues todo salió como lo planearon y pudieron eliminar a Jorge Loza de la competencia, pues él era el rival más fuerte que tenían dentro de “La Casa de los famosos México”.

El primero en bajar de “el carrusel de la muerte” fue Sergio Mayer, por lo que Poncho De Nigris y Jorge Loza se disputaron el lugar dentro de la competencia, finalmente, el público decidió que fuera el regiomontano quien siguiera dentro de “La Casa de los famosos México”.

Debido a lo anterior es que, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcella y Emilio Osorio eufóricos corrieron a abrazar a Poncho De Nigris quien logró vencer a Jorge Loza.

Luego de este abrazo lleno de felicidad comenzaron a gritar “¡team infierno”, Poncho De Nigris agradeció el apoyo del público y Sergio Mayer hizo un pase de lista, en donde gritaron el nombre de cada uno de los integrantes de este famoso equipo, incluyendo el de Apio Quijano, quien ha sido el único “diablito” eliminado de la competencia.

Ante la felicidad del team infierno, por su parte “La Barby” Juárez aplaudió el triunfo de Poncho de Nigris con quien sostuvo un encontronazo durante el posicionamiento, pues el regiomontano aseguró que la próxima en salir será la pugilista mexicana.

Sin embargo, Wendy Guevara al darse cuenta de que “La Barby” se había quedado sola, fue a abrazarla lo que el público de “La Casa de los famosos México” tomó como un gran gesto por parte de la famosa influencer.

