“Están ardidos”: Jorge Losa responde al team Infierno por burlas a su faceta como conductor

Pese a que fue eliminado de “La Casa de los Famosos México”, Jorge Losa sigue dando de qué hablar y esta vez fue su participación como conductor lo que desató burlas entre el team Infierno que lo calificaron como “deplorable”. Ante esto, el actor no dudó en defenderse asegurando que sus excompañeros están “ardidos” e insisten en querer dañarlo aún cuando ya no está en la competencia.

“Albacete”, como lo nombraron los participantes del reality show, sorprendió al reaparecer durante una dinámica de cine para presentar algunas escenas al interior de la casa. De acuerdo con el actor, tenía que hacer el papel de “doctor Jorge Losa, experto en cine” y criticar lo que veía como sino los conociera, todo acordado previamente con la producción sin imaginar la reacción que desataría entre los espectadores y el team Infierno.

Como broma expresó que una de las “películas” sobre él no le había gustado, a lo que Wendy Guevara de inmediato respondió: “A nosotros sí. Es deplorable como tu actuación de conductor”, lo que desató risas entre el resto de los participantes que continuaron con las burlas a Jorge Losa mientras los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice permanecían en silencio.

“No tienen la capacidad”

Tras lo ocurrido y la controversia que se generó en redes sociales, Jorge Losa no dudó en defenderse y aseguró que los integrantes del team Infierno están “ardidos” por lo que ha sucedido con él tanto al interior como fuera de “La Casa de los Famosos”, algo por lo que también fue señalado de fraude en más de una ocasión entre el público.

“Me hace mucha gracia, ese es el aferramiento de ellos, ellos no van a dejar de jugar, están jugando todavía adentro. Están ardidos, que triste creer que porque uno es una buena persona, o trabaja en ser una buena persona cada día, ya no puede ser real, qué dolor debes de tener dentro de tu corazón para creer que no pueden existir personas buenas en la vida”, dijo en entrevista apara Publimetro.

Jorge Losa responde a burlas del team Infierno. Foto: IG @jorgelosaactor

Añadió: “Se van a agarrar a lo que sea y van a tratar de sacar cualquier excusa que pueda demostrar que no soy una buena persona (…) Me hace mucha gracia que la gente busque la mínima excusa y que no puedan ni siquiera vivir una dinámica bonita desde otro punto, no tienen la capacidad y me sorprendió. Siguen clavados queriendo desarmar a una persona que no van a poder desarmar porque es una persona real ”.

