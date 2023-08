Desde que arrancó La Casa de los Famosos México, los inquilinos se dividieron entre cuarto cielo e infierno, ahí empezó una rivalidad entre un equipo y otro que no solo se quedó en la contienda, pues ya traspasó la realidad por lo que la audiencia también tomó su lado para apoyar a sus favoritos.

Varias celebridades se han confesado fanáticos de la emisión televisiva, es por lo que a través de sus perfiles en redes sociales dan a conocer quiénes son sus favoritos o si son parte del “team cielo” o “team infierno”, uno de ellos es Ricardo Peralta, el creador de contenido y comediante se pronunció en Internet y hasta realizó una broma a una exparticipante.

En el video que ya le da vuelta a Internet se aprecia como Ricardo Peralta conocido como “Torpecillo” en redes sociales saluda a Ferka, quien fue una de las integrantes de La Casa de los Famosos, pero que fue expulsada hace unas semanas. Cuando están frente a frente aprovechan para saludarse y preguntarse cómo están.

Pero rápidamente Ricardo Peralta realiza la señal del team infierno e incluso grita que es seguidor de este grupo de participantes, la reacción de Ferka quedó grabada y los espectadores del video mencionaron que la cara de la exintegrante fue de sorpresa y desagrado. Aunque cabe destacar que todo fue parte de una broma ya que le dicen: “No es cierto”, para después puntualizar en que son team Wendy”.

¿El público no quiere a Ferka?

Desde que estaba dentro de la contienda por convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos, María Fernanda Quiroz, conocida en la escena como Ferka fue odiada por miles y querida por otros, ya que según argumentaban no estaban de acuerdo con sus actitudes dentro del programa, además de que ella formó parte del “team cielo”, pero además tenía una presunta relación romántica con Jorge Losa, quien fue el último expulsado de la emisión.

Ahora en los comentarios del reciente video viral se aprecia como varios internautas escribieron que no soportó la broma: “Jajaja hasta tuvo que voltear la cara”, “Y su Albacete donde lo dejó la Ferka como ya sabe que le van a dar el gane fraude”, “para los que no saben todos ellos son amigos y lo grabaron jugando”, “Le vieron la cara, no aguantó el juego” y “Ya lo agarraron personal las muebles no soportaron”, mencionan en redes.

