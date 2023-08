Cristian Castro fue diagnosticado con autismo durante su niñez, y así vivió su infancia

Cristian Castro es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos del país y de Latinoamérica, su talento lo convirtió en uno de los cantantes más queridos por los mexicanos, y sin duda su personalidad también es uno de los aspectos que ha llamado la atención, pues es muy carismático, y en algunas entrevistas se ha dejado ver muy transparente con su vida privada.

A pesar de ser una persona exitosa, durante su niñez tuvo algunas dificultades, ya que fue diagnosticado con autismo, en aquel entonces era catalogado como un niño retraído, motivo por el cual sus maestros le recomendaron a su madre, la actriz y conductora Verónica Castro que lo atendiera médicamente para saber qué era lo que tenía. Esto lo llevó a sentirse aislado y vivir en su propio mundo.

Cristian Castro y su familia. Foto: Instagram

Una vez que fue atendido psicológicamente y diagnosticado con autismo, el cantante reveló que fue medicado durante su infancia para tratar y mejorar su condición.

Me sentía cómodo en mi mundo un poco aislado y eso llevó a que los maestros recomendaran a mi madre que me llevara a psicólogos y que me trataran como una persona con cierto nivel de autismo. Fui medicado con ese propósito.