"Preferiría que fuera deportista", el ácido comentario de Saúl "Canelo" Álvarez sobre el futuro de su hija, ¿quiere ser modelo?

El nombre de Emily cada vez gana más terreno en el mundo del entretenimiento, ya sea por su influencia juvenil en el mundo de la moda y la belleza, por su reciente "debut" como modelo, por su pasión por la equitación o simplemente por las veces en las que su nombre se cuela en las declaraciones de su padre, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, tal y como ocurrió recientemente. Pues mientras llevan su vida familiar muy privada también se da la oportunidad de conocer aspectos íntimos y que marcarán la rienda de lo que se verá en los próximos años.

Mientras Emily se encuentra de luto tras la inesperada muerte de su cabello, en la red trascendió cuáles serían sus aspiraciones a futuro y por las cuales le gustaría forjar una carrera; sin embargo, la novedad es que el "Canelo" buscaría que su primogénita siga sus pasos y se convierta en una reconocida deportista. Aunque el escenario no está claro del todo también se dio a conocer que la joven de 17 años estaría animada a dedicarse al modelaje.

Padre e hija siempre se muestran muy unidos. (Foto: Archivo)

Saúl "Canelo" Álvarez responde tajante sobre el futuro de Emily

Hace unas semanas la adolescente con claros intereses por la equitación se presentó en la Expo Guadalajara con un imponente vestido conmemorativo con motivo del bicentenario de Jalisco en donde se lució como nunca con un diseño exclusivo de la marca Ragazza. Aunque el momento fue considerado por muchos como su debut como modelo, lo cierto es que su padre no opina lo mismo y por el contrario dejó en claro que esta sólo fue una invitación y que no marcarían sus intereses.

"No debutó como modelo, mas modeló ahí un vestido para Jalisco", fue la tajante declaración del deportista para el programa Al Rojo Vivo.

Aunque esta primer declaración no despertó las alarmas, más adelante en la entrevista, Saúl "Canelo" Álvarez dejó en claro que no está muy contento con la posibilidad de que Emily se dedique de lleno al modelaje o a alguna otra carrera dentro del mundo del entretenimiento que la pongan en el ojo público.

¿Cuáles son los deseos de Emily Álvarez? (Foto: Captura)

"A mí no me gustaría que estuviera mucho envuelta en lo que son los medios más que nada. No como modelo, no como actriz o lo que sea", dijo antes de confesar que su verdadera ilusión es que su hija siga sus pasos y conquiste el mundo del deporte; sin embargo, no confesó en qué disciplinas le gustaría verla.

"Me gustaría más que fuera deportista. Igualmente va a estar envuelta en medios porque pies es deportista", comentó al mismo programa.

Poco antes de terminar con su intervención, el boxeador también confesó que Emily ya es una de las favoritas e incluso ha recibido ofertas para iniciarse en el mundo del modelaje. Asimismo, destacó que aunque su sueño es que su hija se convierta en deportista, también la apoyará en cualquiera que sea su decisión. "No es lo que yo quiera, ¿verdad? Yo puedo decir muchas cosas, pero al final de cuentas es lo que ella quiera y la voy a apoyar al cien por ciento en lo que ella quiera, dándole mi consejo y mis opiniones, concluyó.