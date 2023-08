Emily, hija del "Canelo" Álvarez se viste de luto y comparte desgarrador mensaje: "nos dejas un gran vacío"

Saúl "Canelo" Álvarez es uno de los deportistas emblemáticos de México y ante ello no resulta sorpresa que incluso los miembros de su familia sean tendencia en redes sociales cada que un hecho insólito ocurre, como ha sido el caso de las lujosas fiestas que el boxeador y su esposa han organizado para sus hijas; sin embargo, los lujos y los buenos momentos no son los únicos que dan de qué hablar. Así se confirmó este fin de semana cuando se dio a conocer que su hija Emily se vistió de luto por la muerte de un ser querido.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Emily de 17 años compartió con triste y conmovedor mensaje con el que le dio el último adiós a un miembro más de la familia Álvarez, no sin antes recordar sus mejores momentos a su lado y con una desgarradora frase: "nos dejas un gran vacío". Se trata de su caballo, quien fue un regalo para la adolescente y que este fin de semana perdió la vida.

Así se despidió de su caballo. (Foto: IG @emilyc.alvarez)

"Mi amilton, el tiempo no nos dejó demostrar todo lo que el futuro traía para nosotros", escribió la hija del "Canelo" para acompañar una foto en la que se aprecia al caballo de avanzada edad.

En su mensaje, la adolescente también agregó unas palabras más que sirvieron como prueba del duro momento por el que está atravesando, pues según dejó ver al recordar a su "campeón", fue uno de los regalos más preciados que tuvo y con el que pasó muchas horas. Cabe recordar que a sus 17 años es una amante del deporte, aunque no al estilo de su padre, sino con la equitación y Amilton la acompañó todo el tiempo.

En sus historias de Instagram también dejó ver lo mucho que extrañará a su caballo. (Foto: IG @emilyc.alvarez)

"Mi viejito, fuiste el mejor regalo q me pudieron hacer, te extrañare infinitamente. Te amo, descansa en paz mi campeón", se lee en la última parte de su mensaje donde la foto del caballo de color café y con una mancha blanca en la cabeza. Como último recuerdo, a la galería también agregó otras imágenes en las que se le observa acompañado por Emily mientras lo montaba o con sus montaduras más lujosas.

Asimismo, en sus historias de Instagram, la hija del "Canelo" también compartió unas fotos inéditas del caballo que no dudó en acompañar con otras frases esperanzadoras y que demuestran lo mucho que ya lo extraña. "La estrella más bonita en el cielo eres tú campeón. No te imaginas la falta que me harás mi Ems, nos dejas un gran vacío".