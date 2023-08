Dua Lipa demuestra cómo lucir una microbikini esta temporada

Dua Lipa se encuentra en sus vacaciones bien prolongadas y no para de postear imagen en sus redes sociales en distintas playas paradisíacas de Europa. Ahora, la estrella británica desembarcó en Ibiza, España, y sumó otro capricho fashionista a su vestidor: vestidos transparentes, top minutaras y por supuesto, microbikinis que son una locura.

Instagram es la red donde la cantante postear todas sus vacaciones y donde se la ve marcando tendencia en cada imagen. No solo sus vestidos trasparentes son los que causa la locura de sus seguidores sino además, es la cantidad de trajes de baños que va mostrado donde es imposible seguirle el paso si quieres lucir igual que ella este verano 2023.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Dua Lipa se lucen en Instagram con bikini muy diminuta

Dua Lipa esta llamada a ser la mujer que marque todas las tendencias este verano 2023. En unos posteos se dejó ver con un look de paya de minivestido celeste muy corto, de mangas largas acampanadas y sectores calados. Bueno, pero lo que todos buscan y a ella le encanta son los trajes de baño que tiene a montones.

En su historia de la Instagram, la británica posteo una imagen tomando sol con una amiga y donde vuelve a mostrar una microbikini sin nada de vergüenza. El color del traje de baño es un turquesa con algunos de talles en blanco lo que hace que el bronceado se vea a la perfección por todas partes.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Dua Lipa reafirma su rol como referente de moda con cada posteo ya que si te pones a ver detenidamente los últimos looks de la cantante británica, no quedan dudas que el verano 2024 hará de los vestidos con transparencias un uniforme casi obligatorio. Veremos que más no tiene preparado esta belleza mundial.

