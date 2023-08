Dua Lipa subió la temperatura con el microtop más chic de la temporada

Dua Lipa se encuentra en una de las vacaciones más intensas que ha vivido hasta ahora y por supuesto, no para de subir material a las redes para que todos nos enteremos que está haciendo. Ahora, la estrella británica desembarcó en Ibiza, España, y sumó otro capricho fashionista a su vestidor: vestidos transparentes, trajes de baño y microtop.

Para lucirse, Instagram es la red donde la británica no para de postear todas sus vacaciones y donde se la ve marcando tendencia en cada imagen. No solo ese vestido trasparente es lo que causa la locura de sus seguidores sino además, es la cantidad de trajes de baños que va mostrado donde es imposible seguirle el paso.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Dua Lipa en una noche soñada con microtop

Dua Lipa se dejó ver con un look de paya de minivestido celeste muy corto, de mangas largas acampanadas y sectores calados. El diseño, translúcido como dictan las tendencias, dejó entrever su traje de baño, que como de costumbre fue diminuto y muy audaz: corpiño triangular XS con breteles finos y bombacha colaless.

Ahora, la cantante posteo en su Instagram un carrusel donde se la puede ver con un microtop que ha dejado enamorados a todos. Por lo que se observa, la británica salió de fiesta y se colocó un top que parece más la parte de arriba de una bikini donde se puede ver las pequeños pechos bien bronceados.

Dua Lipa. Fuente: Instagram @dualipa

Dua Lipa reafirma su rol como referente de moda con cada posteo ya que si te pones a ver detenidamente los últimos looks de la cantante británica, no quedan dudas que el verano 2024 hará de los vestidos con transparencias un uniforme casi obligatorio. Luego de este top bien osado, veremos que más no tiene preparado esta belleza mundial.

