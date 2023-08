Así luce ahora Shirley Manson, la cantante estadounidense de 56 años que conquistó al mundo en los años 90

Shirley Manson es una cantante, compositora, música y actriz escocesa, que en la década de los años 90 fue muy popular y el crush de muchas personas. Es conocida por ser la vocalista de la banda de rock alternativo Garbage, a la cual se unió en 1994. Shirley Manson siempre se ha caracterizado por su estilo directo, su actitud rebelde y su talento musical, pero ¿qué ha sido de ella?

Así se veía en 1998. Foto: @garbage / Instagram.

Shirley Manson es una artista que no teme expresar su opinión ni desafiar las normas establecidas. Su talento, su personalidad y su compromiso la convierten en una referente del rock alternativo y del feminismo y contrario a lo que muchos creen, se mantiene en activo.

Sus fans están muy contentos de que siga en la industria. Foto: Garbage.

¿Cuántos años tiene en la actualidad Shirley Manson ?

Shirley Manson, quien en la actualidad tiene 56 años, ha participado en siete álbumes de Garbage; en 1995, lanzaron su álbum debut homónimo, que fue un éxito crítico y comercial. Posteriormente sacaron: Version 2.0 (1998), Beautiful Garbage (2001), Bleed Like Me (2005), Absolute Garbage (2007), Strange Little Birds (2016) y No Gods No Masters (2021).

Ha sido actriz y modelo también. Foto: @garbage / Instagram.

Además de la música, Shirley también ha explorado otras facetas artísticas, como la actuación y el modelaje. En 2008, debutó como actriz para la serie “Terminator: The Sarah Connor Chronicles”, además de que en 2016, fue la imagen de la marca de cosméticos Urban Decay. Además, aún da conciertos y será el próximo 4 de septiembre cuando Garbage se presente en el Pepsi Center, del WTC, en la Ciudad de México y sus fans están ansiosos de que la fecha llegue.

Estará muy pronto en México. Foto: @garbage / Instagram.

Así se ve en la actualidad Shirley Manson

A lo largo de su trayectoria, ha protagonizado varias polémicas: en 1996, durante un concierto en el festival de Reading, Shirley se bajó los pantalones. En 1998, Shirley fue acusada de plagio por la cantante canadiense Alannah Myles. En 2005, Shirley se enfrentó al presentador de televisión estadounidense Carson Daly, quien le hizo una pregunta sexista sobre su edad.

No se ha retirado de los escenarios. Foto: @garbage / Instagram.

Y en 2019 mostró su apoyo hacia la despenalización del aorto en Argentina. Shirley también es una activista social que colabora con varias causas benéficas y humanitarias. Entre ellas, se destaca su apoyo a la lucha contra el sida, el cáncer de mama y la violencia doméstica. Asimismo, es una defensora de los derechos de las mujeres.