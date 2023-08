VIDEO: Webcams registran mega grito en Zona Rosa luego que Wendy Guevara ganó La Casa de los Famosos

El pasado domingo 13 de agosto se vivió la final en la que Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de la Casa de los Famosos México, pues de 40 millones de votos de los televidentes, obtuvo más de 18 millones. Es así como se quedó con el premio de 4 millones de pesos, así como un bono de 44 mil pesos. La victoria significó una movilización de sus seguidores en diversos puntos de México para celebrar, incluyendo la capital mexicana.

Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y felicitaciones para la influencer, pero también las calles. En la Ciudad de México, en las inmediaciones de Zona Rosa y el Ángel de la Independencia los seguidores de la influencer se dieron cita para celebrar su logro. Cámaras captaron el momento en que el reality mexicano dio a conocer la noticia y el grito fue ensordecedor.

El grito de los fans fue ensordecedor. Foto: Cuartoscuro

Wendy Guevara recibe el premio por ser la ganadora de "La casa de los Famosos"

"Me siento muy sola, pero feliz", dijo Wendy Guevara cuando se anunció que Nicola Porcella había quedado en segundo lugar, pues tras esto, el peruano tuvo que abandonar la mansión, dejando sola a la influencer ganadora, quien no pudo contener las lágrimas.

La jefa no dudó en decirle que ella siempre estaría para ella y la invitó a tomar agua, para después pedirle que pasara al confensionario para recoger una llave, con la cual podría abrir una vitrina que contenía un portafolio, donde se encontraría un reconocimiento por haberse coronado como la reina de esa noche.

La jefa no dudó en decirle que siempre estaría para ella. Foto: captura de pantalla

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una mujer trans originaria de León, Guanajuato; saltó a la fama un día de 2017, cuando se perdió con una amiga suya en un cerro, luego de ser abandonadas por un hombre. Ella grabó el hecho trágico, subió el clip a internet y sin pensarlo se hizo viral no solo en México, también en toda América Latina. En el clip, ambas señalaban que estaban “perdidas” y, desde entonces, ambas son conocidas con ese apelativo. El audiovisual fue tan popular que ganó un premio en los MTV MIAW, premios donde fueron invitadas.

A partir de ese momento su suerte cambió para siempre. Su carisma y presencia han hecho que los reflectores se posicionen sobre ella, a tal grado que Endemol, de Univisión y Televisa la invitaron a concursar a una apuesta que renovaría la televisión mexicana: "La Casa de los Famosos", en su edición mexicana.

Wendy, antes Carmelo, saltó a la fama en el 2017. Foto: Instagram @soywendyguevaraoficial

Durante una de sus conversaciones en el reality, Guevara reveló cómo eligió el nombre de "Wendy", pues originalmente se llamaba Carmelo. Relató que una amiga trans suya, le decía Wendy, por el personaje de Angélica Vale en “Amigas y Rivales”, telenovela juvenil mexicana producida por Emilio Larrosa en el año 2001, pues se llamaba Wendy Nayeli.

Cabe recordar que durante su video de presentación, la influencer guanajuatense se mostró entusiasmada con su incorporación al famoso reality, lanzando una advertencia a sus compañeros del programa: “Me alegra estar aquí y, obvio, necesitaban rating bebés y yo soy la del momento (...) Si me buscas no solo me encuentras, simplemente te acabo”, manifestó en el clip promocional donde aún no se imaginaba que sería la ganadora del concurso.

