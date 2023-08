Galilea Montijo llegó a La Casa de los Famosos México junto con su supuesto novio español

Fue en el mes de marzo cuando Galilea Montijo anunció su divorcio del empresario Fernando Reina, aunque no dio muchos detalles de su separación, la tapatía dijo haber terminado su matrimonio en buenos términos por lo que ella y su ahora ex pareja tienen una gran relación por el bien del hijo que tienen en común.

A tan solo dos meses de anunciar su divorcio, Galilea Montijo fue captada con un guapo galán de origen español, ante esto, la conductora no negó estar dándose una segunda oportunidad en el amor, por lo que estaba ilusionada, aunque desde entonces no se habían visto juntos, este fin de semana la pareja asistió a “La Casa de los Famosos México” y dejaron evidencia de ello.

Este sábado 12 de agosto la producción de La Casa de los Famosos México preparó una gran sorpresa para Wendy Guevara quien celebró su cumpleaños número 30, por lo que de sorpresa le llevaron al cantante Manuel Turizo quien es uno de sus artistas favoritos.

A la prueba de sonido y todo lo que conlleva una presentación en La Casa de los Famosos México estuvieron presentes Galilea Montijo y su presunto nuevo novio, Isaan Moreno quien es de origen español y se dedica al modelaje.

Aunque la pareja no posó juntos en alguna fotografía, ambos dejaron evidencia en sus redes sociales de que estuvieron en el mismo lugar, en el mismo momento y claro con Manuel Turizo.

Y es que, Isaac Moreno, el presunto nuevo galán de Galilea Montijo compartió en sus historias de Instagram un pequeño video en el que se le ve bailar al ritmo de la música del colombiano, mientras que en su perfil compartió una foto a lado del cantante, al igual que lo hizo la conductora de Hoy.

Y es que Gali también compartió en una publicación de instagram además de su foto con Manuel Turizo, también un video en el que se le puede apreciar como baila con los éxitos del cantante urbano.

Cabe señalar que hace algunos meses, cuando se descubrió que la conductora de Hoy se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, ésta aclaró que aún no había una relación formal, sin embargo, ya han pasado varios meses desde entonces, por lo que podría haberse formalizado algo entre ellos, pero aún no esta confirmado.

En mayo la conductora del programa Hoy, platicó brevemente con la prensa y ahí aseguró que tal y como lo mencionamos anteriormente, no había una relación formal con Isaac Moreno, con quien sale desde hace algún tiempo.

“Se los dije desde el primer día, me verán saliendo, con uno, con otro…estoy bien contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé y si no se da, muchachos les dije el otro día ‘ay, me divorcié más no me capé’”, dijo Galilea Montijo