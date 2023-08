¿Cuál es la relación entre Sergio Mayer y Jaime Camil?

Algunas rivalidades perduran con los años entre celebridades, pero es una la que sigue despertando sospechas entre los fanáticos ya que lo que comenzó como un rumor a tomado fuerza con el paso del tiempo. Se trata de la supuesta enemistad que existe entre Sergio Mayer y Jaime Camil. Algo sobre lo que el ex Garibaldi no dudó en hablar dejando claro si en realidad existe o no un distanciamiento con su cuñado que provocaría conflictos en su familia.

Sergio Mayer se mantiene en el ojo del huracán tras su paso por "La Casa de los Famosos México" en donde dividió opiniones en el público entre aquellos que apoyaron su faceta de líder y quienes reprobaron la actitud con sus compañeros. Es esta polémica la que ha despertado otras en su carrera y vida personal, como la relación que tiene con su cuñado Jaime Camil y la supuesta rivalidad que existe entre ellos.

Sergio Mayer, cuarto finalista en "La Casa de los Famosos México". Foto: Cuartoscuro

Relación de Jaime Camil y Sergio Mayer

Los rumores sobre una rivalidad entre los actores surgieron debido a la amistad que Jaime Camil tuvo durante años con Luis Miguel, además de la intensa relación que el cantante tuvo con su hermana, Issabela Camil, a quien, de acuerdo con lo que se puede ver en la bioserie de LuisMi en Netflix, estuvo a punto de pedirle matrimonio antes de conocer al ex Garibaldi.

Fue durante una dinámica en redes sociales en junio del año pasado que Sergio Mayer e Issabela Camil pusieron fin a los rumores de conflictos en su familia y aseguraron que han tomado fuerza con los años debido a los fans y los medios de comunicación, pero en realidad todo está bien entre ellos a excepción de algunas diferencias como sucede en cualquier otra familia.

Issabela Camil y Sergio Mayer hablan de la relación con Jaime Camil. Foto: IG @jaimecamil

“Jaime es un ser muy especial, en cierta mera se parece mucho a mi papá en muchas cosas, pero me llevó excelente con él. Se ha encargado de repente ahí gente como haters, un poquito ahí como el chisme de querer hacer pleito entre él y Sergio o que no nos llevamos y eso no es verdad. Siempre hay problemas en la familia, siempre hay diferencias, digo, es normal, como en cualquier familia, pero nos llevamos excelente como hermanos", dijo Issabela Camil.

Sergio Mayer continuó: "Ha habido algunos medios que han dicho que nos llevamos muy mal y que el no me quiere y demás, pero hemos subido algunas fotos familiares, como en Navidad (…) Es un excelente ser humano y lo queremos mucho, también a su familia. Entonces pues el estar desmintiendo esas cosas no nos interesa y nos llevamos perfectamente bien”.

