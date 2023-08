Niurka arremete contra Yuri y le envía mensaje: "En tu juventud te comiste a todo el mundo"

Niurka Marcos sabe estar en el ojo de huracán y siempre salir bien librada. Esto ha sido una constante en su vida y también durante toda su carrera artística. Como una mujer determinada, sin tapujos ni pelos en la lengua, es que la actriz cubana volvió a tomar la palabra para arremeter contra alguien del medio del espectáculo, tal como lo hizo en días recientes al afirmar que Galilea Montijo es santera o que Jorge Losa y Ferka son un par de personas arrogantes.

En este mismo sentido, Niurka tuvo un momento de extrema dicha cuando vio salir a su hijo Emilio Osorio de La Casa de los Famosos, no sin antes quejarse públicamente porque la producción del programa no le permitió a ella y sus otros hijos, entrar a ver al joven "Halcón".

Cuando parecía que Niurka se calmaría un poco, la actriz volvió a la carga y ahora encontró en Yuri a la persona para señalar sus faltas y sacarle sus trapitos al sol con un mensaje que posiblemente no agrade a la cantante veracruzana, pues se metió con su intimidad.

Niurka es feliz con su hijo Emilio. Foto: Especial

Niurka defiende a Ninel Conde y arremete contra Yuri

Si Niurka Marcos aparece frente a la prensa y estos le preguntan sobre un tema, ella no se guarda nada y siempre está lista para expresar su pensar y sentir. Así sucedió al ser cuestionada sobre la paternidad de Luis Miguel y sobre lo que se opera o no Ninel Conde.

"Yo siempre he dicho que los hijos no tienen precio, pero eso no quiere decir que critique a las mamás que sí le cobran la pensión porque ese es un derecho que tienen", dijo. Luego, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Yuri en torno a Ninel Conde, comentó:

"Dime quién es la que está diciendo todo eso para no equivocarme", inició y abundó: "Yuri, mami, Yuri, yo entiendo que tú pienses así nena preciosa, porque tú en tu juventud te comiste a todo el mundo, menos a Luis Miguel ¿verdad? y después ya no quería que al mundo se lo comieran los demás", manifestó ante el asombro de los presentes.

Niurka recuerda el desplante de Yuri a la comunidad LGBT

Tras lanzar su comentario, Niurka continuó y le recordó a Yuri que alguna vez atacó a la comunidad LGBT que tanto la admira. "Entonces estás como la gata de Menchora, que si te la meten gritas y si te la sacan, lloras, opinas según tu conveniencia y te estás viendo como una persona sin criterio, entonces omite tus opiniones no estás en una buena etapa para opinar porque se están burlando de tus opiniones mi querida Yuri", sentenció.

Para rematar, apoyó a la comunidad y lanzó este recuerdo donde alcanzó a "defender" de nuevo a Ninel Conde.

"Porque después de haberse metido con el gremio ¿fue lo último que hizo, mi manager? ¿estoy hablando mier... o no? después de haber ofendido al gremio que era el 80 por ciento de su público, quien llenaba sus conciertos, el gremio LGBT, de haberles disparado horrible como les disparaste pues claro que ya nadie te creemos. Claro que todo mundo puede hacer lo que le de la gana, que Ninel puede operarse hasta el fund... pues es su fund...", exclamó Niurka.

