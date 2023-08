"¿Soy soltero?", Emilio Osorio no sabe si aún es novio de Karol Sevilla

La primera temporada de "La Casa de los Famosos México" está por llegar a su fin, pues este domingo 13 de agosto se dará a conocer al ganador de la Gran Final y las apuestas se dividen entre Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Nicola Porcella, ya que el público decidió que Emilio Osorio debía abandonar el reality show. Como era de esperarse, su salida dividió opiniones tanto para los fans como para el propio cantante, quien no dudó en demostrarlo con sus primeras declaraciones.

Una vez que Emilio abandonó la casa más famosa de México y llegó a los foros de Televisa para encontrarse con su padre Juan Osorio, así como otros invitados entre los que Niurka Marcos brilló por su ausencia; sin embargo, durante la post gala, el cantante compartió algunas opiniones de sus compañeros de cuarto y de equipo, además de experiencias personales en estos meses de encierro. Entre lo más comentado de la noche destaca que mencionó a su novia Karol Sevilla, de la que aún no tiene claro su relación.

Este viernes abandonó LCDLF México. (Foto: Captura de pantalla)

Tras salir de LCDLF, Emilio pregunta si Karol Sevilla aún es su novia

Durante la post gala y acompañado de Cecilia Galeano y Mauricio Garza, los conductores le preguntaron por sus seres queridos que por semanas le demostraron su apoyo dentro de La Casa de los Famosos México, el tema de su novia no tardó a salir a la luz, pero "El Halcón" lanzó una declaración en broma que ya preocupó a los fans.

"Ya no sé si puedo hablar... ¿Soy soltero o todavía no?", preguntó a los miembros de su equipo, aunque Cecilia Galeano lo interrumpió para señalar que es algo de lo que no hay que hablar ni adelantarse. Tras unos segundos y con un semblante más serio, Emilio volvió a tomar la palabra y explicó que su vínculo con la cantante y actriz de Disney va mucho más allá, aunque la preocupación de algunos se hizo notar en redes sociales.

"Te voy a decir una cosa y esto lo pensé muchas veces antes de salir. Mi familia es bien polémica y evidentemente (...) Ella sinceramente no es nada polémica, es una personita que ha sido lo que ha sido gracias al talento y esfuerzo. Yo decía 'que pase lo que Dios quiera', pero el hecho de que yo la respeto y admiro (..), seamos o no seamos es punto y aparte. Lo importante es nombrar la persona que es ella para mí y que seguirá siendo", dijo.

Karol Sevilla guarda silencio ante la salida de Emilio de LCDLF

Luego de la declaración con mucho amor y miedo de que su relación haya llegado a su fin, los fans de los cantantes no dudaron en salir a dar sus opiniones y recordad aquellos momentos polémicos como que Karol Sevilla lo negó y dijo estar soltera en pleno programa peruano. Por otro lado, hay quienes afirman que la pareja sigue junta y que cada uno mantuvo sus proyectos por separado.

Karol Sevilla hace la señal del Team Infierno. (Foto: TikTok @karolsevillaofc)

"La reacción que va tener que ella lo negó, que fuerte", "ni una llamada?? ahí no es Emilio", "alguien va a sufrir mucho en esa relación", "él lo ha dicho, no pueden hablar mucho de su relación por contrato ya que trabajan en distintas televisoras", "la cuestión también es que creo que ella sigue aún en Perú porque anda trabajando", "habla bien lindo de su novia" y "no hubo apoyo por parte de ella" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Cabe destacar que en los más de 70 días que Emilio permaneció en La Casa de los Famosos México, Karol Sevilla no apareció a las afueras de la residencia con porras, ni mensajes de apoyo en redes sociales; sin embargo, en más de una ocasión usó su cuenta de TikTok para compartir videos en los que hacía la "señal del Team Infierno".