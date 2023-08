La noche de este viernes se realizó la última eliminación dentro de "La Casa de los Famosos México", en esta ocasión para dar a conocer al quinto finalista y que no llegará a la Gran Final, en la que Emilio se despidió de todo el Team Infierno para continuar dándoles su apoyo desde afuera. Tras escuchar que Galilea Montijo pronunció su nombre para abandonar la residencia y salir como un grande, en el foro lo esperaban exconcursantes y su papá, Juan Osorio; sin embargo, fue notoria la ausencia de Niurka.

Desde hace algunas semanas el público ha especulado sobre la ausencia de Niurka Marcos como una de las invitadas a las galas de eliminación, incluyendo en la que Emilio fue nominado, así como a otros momentos para comentar lo que pasa dentro del reality show más visto del momento y ella misma ha hecho eco de que ya no la han invitado a participar. Pero la noche de este viernes, "la mujer escándalo" lanzó un fuerte reclamo al programa y es que tanto ella como sus otros dos hijos, Kiko y Romina, esperaron al cantante en la calle.

Emilio fue el encargado de tomar la selfie con todo el Team Infierno. (Foto: Archivo)

A través de sus historias de Instagram, La Aventurera compartió varios videos en los que se le observa liderando la porra del Team Infierno y lanzándole todo su apoyo al exconcursante, pero en una de las grabaciones se le observa afuera de una gasolinera comprando algunos productos para la noche decisiva, no sin antes explicar que ni a ella ni a su familia los dejaron entrar al programa. Cabe destacar que quien recibió al cantante fue su papá, Juan Osorio.

"Bueno, no nos dejaron entrar. Digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que dejaran entrar a su hermanito, a todos", reclamo Niurka a través de un video.

Por su parte, Romina Marcos afirmó que "no nos importa salir en la gala", pues lo único que querían era que su hermano sintiera el apoyo que tiene fuera de La Casa de los Famosos México. "Ahí de público (estar) y ya cuando el niño saliera abrazo, llorar", agregó mientras recibió el apoyo de Niurka y Kiko, quien dejo "no nos importa la tele, no pasa nada". Finalmente, la vedette expresó su emoción por ver a su hijo menor y la nueva versión de él.

En un video más se observa a Niurka y a sus hijos afuera de los foros y en medio de la madrugada, mientras Emilio sale y corre a abrazarlos en medio de las lágrimas. Durante este breve encuentro su familia también le enseñó una cobija del Team Infierno y él gritó de la emoción, además que organizó sus primeras salidas familiares, pues aún tiene que realizar algunas participaciones en La Casa de los Famosos, como puede ser la gran final de este domingo.

