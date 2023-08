Niurka se lanza contra Ferka y Jorge Losa de La Casa de los Famosos: "son arrogantes y soberbios"

Este domingo 6 de julio se realizará la última gala de eliminación dentro de La Casa de los Famosos en donde uno de los participantes se despedirá de sus compañeros y no llegará a la gran final, pero mientras ellos viven el nerviosismo y angustia, desde afuera ocurren todo tipo de experiencias incluyendo algunas peleas y polémicas. La razón es que muchos familiares, amigos y fans de los habitantes dan todo de sí mismos para defender al Team Infierno o al Team Cielo.

Tal es el caso de Niurka Marcos que desde que inició el reality show de Televisa se ha mantenido atenta a cada segundo de lo que se vive dentro de la casa en la que está de más recordar, también participa su hijo Emilio Osorio. Ante ello no resulta sorpresa que en cada oportunidad salga en su defensa y en la del Team Infierno, además de atacar a los contrincantes de ellos y de los que sólo la Barby Juárez permanece en el programa. En su última aparición en redes, la vedette se lanzó contra Ferka y Jorge Losa con un ácido comentario.

En redes también han sido duramente criticados. (Foto: Especial)

"Son arrogantes, soberbios y mam*%$*", Niurka deja claro que no soporta a Ferka y Jorge

A través de su cuenta de Instagram, la famosa cubana realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, y a pregunta expresa de uno de ellos, se mostró sin pelos en la lengua de lo que de verdad piensa de los dos exparticipantes de La Casa de los Famosos y que formaron parte del Team Cielo. "¿Crees que Ferka y Jorge sean personaje o realmente son así de odiosos (me caen muy mal)?", fue el cuestionamiento que mamá Niu, recibió.

Tras leerlo, no dudó en expresar que ella no cree que sean falsos, sino que más bien esa es su propia personalidad; sin embargo, su comentario no resultó como un halago, sino como una crítica para los famosos, a quienes destruyó en menos de 40 segundos.

"La personalidad de cada quien no se puede negar y ellos, ninguno de los dos son tan talentosos como para fabricar una personalidad que sea una máscara. Creo que son ellos tal cual", dijo con una gran sonrisa y mirando fijamente a la cámara.

Dentro del reality Sergio Mayer y Ferka protagonizaron fuertes diferencias. (Foto: Especial)

Por si fuera poco, Niurka volvió a sacar el tema de los supuestos favoritismos dentro del reality show, pues al hablar de Ferka y Jorge Losa, también afirmó que ellos sí están respaldados por Rosa María Noguerón, la productora de La Casa de los Famosos México. "Eso es lo que detona la arrogancia, la soberbia y ese detalle que inspira odio de ellos dos y sobre todo que los dos caen mal", contó.

Finalmente, la también mamá de Romina Marcos concluyó con el tema con un ácido y polémico comentario contra los exparticipantes, pues señaló que: "caen mal porque son arrogantes, soberbios y mam*%$*. Ellos son así".