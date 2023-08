La Casa de los Famosos: Niurka señala a la Barby Juárez por usar un apuntador dentro del reality, ¿hay fraude?

El final de La Casa de los Famosos México se acerca y la definición de los 5 finalistas está por quedar clara, causando estrés y conflictos entre algunos concursantes, específicamente Sergio Mayer y Poncho de Nigris han discutido airadamente en dos ocasiones.

Ante esto, la gala de eliminación de este domingo llega en el momento más complejo para los integrantes, donde dominan 5 participantes del #TeamInfierno y solamente una, Mariana "Barby" Juárez, por el cuarto Cielo. Es precisamente "Barby" Juárez quien ha causado dudas en muchos fans del programa, quienes han señalado que ella y la producción de la emisión estarían de acuerdo para hacer un fraude.

Los nominados a salir este domingo. Foto: Especial

"La Casa de los Famosos" tiene una polémica nueva y esta incluye a la boxeadora mexicana, quien ha sido señalada por fans y algunos famosos de utilizar un apuntador dentro de la casa, todo esto con el fin de recibir indicaciones de la producción.

Todo comenzó cuando algunos videos o en vivo del reality mostraban a Juárez tocándose el oído o tapando su oreja, tal como lo hacen los actores o cantantes cuando usan apuntador y quieren escuchar claramente una indicación. Sumado a esto, habría usado su melena larga para cubrir este hecho, dejando a un lado sus características trencitas.

Fue ahí donde los fans mostraron varios comentarios.

La que nunca se queda callada y también señaló este hecho en sus redes sociales fue Niurka Marcos, madre de Emilio Osorio. La conocida actriz comentó que notó este hecho y señaló a Rosa María Noguerón, productora del programa.

Para rematar, acotó:

“A mí no me pueden decir que eso no es un apuntador. La audiencia podría dudar porque no sabe, pero todos los que vivimos del espectáculo y hemos usado apuntadores sabemos que eso es un apuntador. ¿Quieren ver la diferencia de un aparato auditivo o un taponcito para el ruido?”, declaró.