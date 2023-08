"Por fa, ya sueltanos ¿si?”: Kim Flores envía claro mensaje a Alma Cero y junto con Edwin Luna explica por qué no estuvieron en Hoy

Este miércoles 9 de agosto, el Programa Hoy había anunciado como invitados a Edwin Luna, su esposa Kim Flores y a su banda La Trakalosa de Monterrey, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo ellos no aparecían, fue entonces que casi al finalizar la emisión, los conductores del matutino explicaron las razones por las que ellos no de habían presentado, pues cancelaron de último momento y no contestaron las llamadas de la producción.

De acuerdo con Martha Figueroa y Andrea Escalona, Edwin Luna, Kim Flores y La Trakalosa de Mty, cancelaron su participación en Hoy debido a que el mismo día estuvo como invitada Alma Cero para promocionar una telenovela, esto le molestó mucho al cantante y prefirió no presentarse en el matutino, luego de la versión de los conductores Kim Flores hizo una transmisión desde sus redes sociales en donde explicó lo que sucedió.

¿Por qué cancelaron su participación en Hoy?

Desde el aeropuerto, Kim Flores aseguró que sería la primera y última vez que hablaría de este tema pues dice que ya es tiempo de romper el silencia ya que ella siempre se ha mantenido al margen de esta situación.

Y es que de acuerdo con Kim, desde que ella llegó a Televisa y se dio cuenta de la presencia de Alma Cero en el Foro en donde se graba Hoy, se sintió muy incómoda por lo que decidió no participar en la emisión

Alma Cero estuvo como invitada en Hoy

Foto: IG @Programahoy

Y aunque no quiso entrar en controversia sobre si la invitación de Alma Cero y la de ellos fue una coincidencia o algo planeado, la guatemalteca solo mencionó el gran respeto que tiene hacia la producción de Hoy.

“Respeto muchísimo al programa Hoy, estuve encantada con ellos. Quiero mucho a Andrea y a todo el equipo, he trabajado con ellos. No quiero opinar si fue algo planeado o no, que si fue una trampa o no, no quiero opinar nada eso porque todos aquí somos profesionales”, dijo Kimberly

Luego de esto, Kim aseguró que Alma Cero cada que tiene la oportunidad de hablar de Edwin o de ella lo hace, mientras que ellos se han quedado callados, sin embargo, ante esto, fue el cantante quien interrumpió la transmisión de su esposa para también hablar al respecto.

Edwin, en un tono un poco más agresivo aseguró que la producción de Hoy no está bien informada pues le molestó que le dijera que debía mostrar profesionalismo pues en algún lugar se iba a encontrar con su ex esposa, pues esto ya ha pasado en otras ocasiones, y dejó claro que Alma Cero ya es cosa del pasado para él.

“Los que no están bien informados son ustedes. La señora, que ya para mí es pasado, nos hemos cruzado en alfombras rojas, nos hemos topado en teatro y nos hemos encontrado en teatro y nosotros nunca hemos hablado de ella, jamás en la vida, pero ella sí se encarga de hablar de nosotros cada vez que se entera que vamos a estar junto con ella”, dijo Edwin Luna

Finalmente Kim Flores aunque asegura que ya no le afecta nada sobre el pasado de su esposo, pidió atentamente a Alma Cero que ya los deje en paz y que deje de hablar de ellos cada vez que puede, además le envió un claro mensaje.

“Consejo sano para tí, ya es momento de soltar ya es momento de tomar tu camino, no existimos en tu vida, ni nosotros en la tuya, ni tu en la mía, ni así, por fa, ya sueltanos ¿si?”, dijo Kimberly

