Georgina Rodríguez resalta su figura en microbikini negro y enamora a Cristiano Ronaldo

Uno de los íconos de la moda más importantes desde hace ya algunos años es Georgina Rodríguez, quien al convertirse en la novia y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo ha acaparado todos los reflectores hasta el punto de convertirse en la famosa favorita a nivel mundial e incluso contar con su propio reality show. Aunque las opiniones sobre la modelo y empresaria son divididas, lo cierto es que es una de las divas que siempre dan de qué hablar, tal y como ocurrió este fin de semana al lucirse en un microbikini.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 50 millones de seguidores, Georgina Rodríguez compartió todos los detalles de sus lujosas vacaciones en familia y en las que estuvo su enamorado eterno, Cristiano Ronaldo; aunque en las últimas semanas la famosa ha deleitado con los looks playeros más chic del verano, en esta ocasión conquistó la red con una nueva lección de moda al demostrar que los trajes de baño en color negro no pueden faltar en la maleta en esta temporada.

Con estas fotos la pareja encendió la red. (Foto: Captura de pantalla)

En medio del mar, Georgina Rodríguez se roba todas las miradas con arriesgado bañador

La serie de fotos que compartió la también madre de familia acaparó toda la atención en redes sociales y es que presumió que los fines de semana se hicieron para disfrutar de la playa, no sin antes dejar en claro que para ello un viaje en una moto acuática y en medio del mar es una necesidad. Para la ocasión, también apostó por el microbikini más arriesgado del verano y con el que dejó en claro que esta tendencia es la preferida del verano.

Según lo que dejó ver al posar junto a Cristiano Ronaldo, lo ideal para sumarse a la fiebre de los bañadores ultra pequeños es apostar por un diseño de dos piezas en el que el top mantenga el clásico corte triangular y con escote en "V", además de un par de cintas para atar justo por detrás del cuello y conseguir un escote icónico en la espalda. Por otro lado, la parte inferior del bikini es el que logra ese toque chic y de mamá moderna.

De acuerdo con Georgina Rodríguez, para el bottom hay que apostar por un estilo tipo tanga con el cual conquistar las tendencias del verano y además resaltar una figura torneada y llena de curvas como la que ella presume y que ha logrado con sus intensas rutinas de ejercicio, así como de sus clases de baile de bachata y twerk. Por supuesto, esto no es lo único que hay que resaltar de su lección de moda, pues también dejó en claro que para contrarrestar el sobrio color negro, una gorra verde puede marcar la diferencia.

CR7 acompañó su publicación con un "te amo". (Foto: Captura de pantalla)

Georgina Rodriguez enamora a Cristiano Ronaldo en sus lujosas vacaciones

En los últimos meses se dio a conocer el rumor que aseguraba que la pareja no se encontraba en su mejor momento y que tras innumerables retrasos para no llegar al altar, además del supuesto cansancio de Cristiano Ronaldo sobre la extravagante vida de lujos de la empresaria los habría llevado a tener problemas en el paraíso. Desde entonces también se dijo que se mantenían juntos y sin amor sólo para no perder sus proyectos millonarios.

A pesar de los rumores, tanto el futbolista como la estrella de "Soy Georgina" han respondido de forma indirecta por medio de redes sociales y siempre presumiendo fotos juntos en las que presumen cenas románticas, besos o unas icónicas vacaciones como las que presumieron este fin de semana.