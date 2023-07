En los últimos días Belinda ha dado mucho de qué hablar por los atuendos con los que ha enamorado desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia, donde se encuentra participando en un lujoso evento de una conocida firma de joyería de la que es embajadora desde hace tiempo. La cantante y actriz impactó con su belleza y estilo en un look blanco y negro de pronunciado escote halter, y bañando elefantes en bikini.

Belinda se luce en coqueto bikini y conquista la red

Fue la actriz Geraldine Bazán la que compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, en las que posó junto a Beli, como la llaman cariñosamente sus fanáticos. En las imágenes se puede observar a las bellas artistas luciendo cuerpazo en coquetos looks, pues ambas visten modernos trajes de baño de dos piezas con los que impusieron moda.

Geraldine y Belinda bañando elefantes. Foto: IG @geraldinebazan

"De alimentarlos pasamos a terminar bañadas junto con ellos @belindapop. Son hermosos @theofficialpandora #FromThailandWithLove #PandoraSquad23 #PandoraTakesThailand", fue la frase con la que Bazán compartió la serie de postales que han causado revuelo en la famosa plataforma digital, pues en menos de 24 horas ya ha sumado 74 mil "me gusta" y ha recibido más de 500 comentarios.

Belinda es sin duda una de las artistas que posee una curvilínea silueta que destaca con cada uno de sus atuendos, sin importar si son llamativos para estar arriba del escenario, muy elegantes para la alfombra roja o bañadores, como lo confirmó con una publicación de Geraldine con la que ambas demostraron que la moda en bikinis también es muy chic, pues mientras Bazán luce un conjunto metálico, la llamada "princesa del pop" viste un hermoso look con diseño de sirena.

Las artistas se lucieron divertidas y coquetas. Foto: IG @geraldinebazan

Causaron furor en las redes con sus bikinis. Foto: IG @geraldinebazan

En elegante look blanco y negro, Belinda derrocha belleza

La intérprete de temas como "La niña de la escuela", "Amor a primera vista" y "Luz sin gravedad" es una de las celebridades que siempre está al último grito de la moda y gusta de lucir las tendencias del momento, por lo que no es raro que la ojiverde imponga con cada look que deja ver en sus publicaciones en las redes, como se puede observar en el video que fue compartido por el estilista Javier Díaz, en la que se lució con un look blanco y negro muy chic.

Belinda, de 33 años, dejó sin aliento con su outfit de palazzo con ensamble en color blanco con detalles negros, que llevó con sandalias de plataforma en color negro, logrando un atuendo con el que se confirmó como fashionista y se llevó todas las miradas en el evento de la firma de joyería Pandora, al que además de la cantante asistieron una gran cantidad de influencers como Papi Kunno y Tammy Parra, entre otros.

En las instantáneas que han sido compartidas en las plataformas digitales, se puede ver a la actriz y cantante luciendo un conjunto de estilo moderno y sofisticado, en el que combinó un jumpsuit, que destaca por su pronunciado escote de estilo halter, con el que estilizó su silueta.

Belinda derrocha elegancia en Tailandia. Foto: IG @papikunno

La guapa protagonista de la serie española de Netflix, "Bienvenidos a Edén", es una de las pocas celebridades que tienen un día para celebrar su éxito en los medios. El 10 de enero de cada año los fanáticos de la artista la festejan por su carrera, y en las redes sociales no para de mencionarse el "Día Mundial de Belinda", lo que demuestra el gran apoyo que tiene de sus fieles admiradores.