Bárbara Torres trataba mal a Talina Fernández y terminaron peleadas, revela Ana María Alvarado

Después de que Bárbara Torres dejara ver su verdadera personalidad en La Casa de los Famosos México, muchos de sus ex compañeros de la televisión han salido a hablar de que siempre ha tenido una actitud intensa, por lo que tuvo problemas con algunos, como fue el caso de Talina Fernández, la actriz que falleció el pasado 28 de junio, y a la que presuntamente llegó a tratar mal cuando estuvieron colaborando en un matutino.

Así peleaban Bárbara Torres y Talina Fernández

En su canal de YouTube, Ana María Alvarado, trató el tema de la actriz que le dio vida a "Excelsa" en La Familia P.Luche, pues la conoció cuando trabajaron juntas en Sale el Sol, matutino en el que también participó "La Dama del Buen Decir". La periodista de espectáculos dio a conocer que Torres se encargaba de la dirección del matutino de Imagen Televisión, sin embargo, algunas veces trataba mal a la primera actriz.

“Bárbara Torres y Talina nunca se llevaron bien en Sale el Sol y la verdad es que no se entendían. Bárbara daba las órdenes de ‘Tú vente para acá, tú vete allá, por favor guarda silencio, no te extiendas tanto’ y pues bueno, en una ocasión fue como bastante ruda con Talina, le cortaba sus participaciones”, declaró la comunicadora, quien resaltó que fue testigo de varios momentos de tensión entre las celebridades.

“Le decía: ‘Vete de aquí, vete para allá, siéntate aquí, has caso’ y Talina se enojó por los modos que tuvo Bárbara Torres (...) la forma en que se dirigía. Un día Bárbara dijo: ‘Es que yo mando aquí en el piso y me tienen que hacer caso’ y Talina le contestó: ‘Tú a mí no me mandas, no recibo tus órdenes y a mí no me vuelvas a hablar’. Incluso fueron a hablarlo con el productor, en aquel entonces Andrés Tovar y bueno, pues Andrés le pidió a Bárbara que a Talina la dejara tranquila", destacó la periodista de espectáculos.

Talina Fernandez se negó a ser dirigida por Bárbara Torres IG @talinafernandezoficial

Los desencuentros no solo dañaron su relación dentro del set de grabación, sino que también afectaron sus carreras, pues de acuerdo a Alvarado, Bárbara Torres estaba considerada para participar en MasterChef Celebrity tercera temporada, no obstante, cuando Talina se enteró que volvería a compartir cámaras con la argentina, estuvo a punto de dejar el proyecto debido a que no quería ver a la también comediante.

“Talina Fernández se enteró que Bárbara Torres iba a entrar a MasterChef y les dijo: ‘No, no, no, si entra Bárbara Torres yo me voy porque no me llevo con ella’. Talina realmente acabó alucinándola cuando estaba en Sale el Sol”, destacó Ana María, quien resaltó que la actriz de La Familia P.Luche es muy linda, pero tiene una personalidad intensa y no tiene buenos modos para decir las cosas, lo que provoca conflictos con sus compañeros, como los que ha enfrentado en La Casa de los Famosos México.