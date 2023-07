Sinéad O'Connor: así encontró la policía el cuerpo de la cantante

Tras la muerte de la cantante Sinéad O'Connor este 26 de julio, se reveló el primer reporte de la policía de Londres, Inglaterra, que atendió la llamada de emergencia. En el informe los elementos de seguridad detallaron cómo encontraron el cuerpo de la artista, de 56 años, sin embargo, no dieron a conocer cuáles fueron las causas de su deceso, ya que aún el forense no ha analizado el caso.

Así encontraron a Sinéad O'Connor

La cantante que se volvió famosa por su interpretación de "Nothing Compares 2 U" fue encontrada sin vida en su casa ubicada en Lambeth, al sureste de la capital británica, dio a conocer la Policía Metropolitana de Londres. Las autoridades explicaron que la mañana del miércoles recibieron una llamada de emergencia en la que reportaron a una mujer tirada en su residencia en el área de Herne Hill, la cual no respondía.

La cantante tenía problemas mentales IG @oconnor.sinead

Los elementos llegaron al lugar, lamentablemente, la mujer, que después fue identificada como Sinéad, fue declarada muerta en la escena. La policía explicó que su fallecimiento "no está siendo tratada como sospechoso", sin embargo, aún no está claro cuáles fueron las causas de muerte de la intérprete irlandesa.

"La policía fue llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio por informes de una mujer que no respondía en una dirección residencial en el área SE24. Los oficiales asistieron. Una mujer de 56 años (la cantante) fue declarada muerta en la escena. Los familiares más cercanos han sido notificados. La muerte no se trata como sospechosa. Se preparará un archivo para el forense", destacó el comunicado de las autoridades.

En tanto, el Tribunal Forense de London Inner South destacó que había sido notificado de la muerte de O'Connor. "No se proporcionó ninguna causa médica de muerte. Por lo tanto, el forense ordenó que se realizara una autopsia. Es posible que los resultados no estén disponibles durante varias semanas", dijo el tribunal en un desplegado en el que plantea la posibilidad de retrasar la decisión de hacer una investigación para conocer los motivos de su fallecimiento.

Sinéad O'Connor murió a los 56 años de edad, confirmaron sus seres queridos a un medio local: “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”. Aunque hasta el momento no se saben las causas de su deceso, se especula que fue por sus problemas mentales, los cuales se profundizaron con el suicidio de su hijo, Shane, quien a los 17 años perdió la vida.