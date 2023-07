Este es el fuerte comentario que Bárbara Torres hizo en contra de "La Barby" Juárez, la tunden en redes

Sin duda alguna, “La Casa de los famosos México” es el programa más popular del momento por lo que todo lo que hagan los participantes y exparticipantes se convierte en noticia, y esta ocasión es Bárbara Torres quien es la protagonista de esta nota.

Y es que, la actriz que dio vida a “Excelsa” en la serie cómica “La Familia P.Luche” sigue dando de qué hablar a pesar de que ya fue eliminada por el público desde hace dos semanas, pues aunque su hijo pidió respeto para la actriz tras recibir fuertes críticas en redes sociales, tal parece que ésta se olvida de respetar a sus compañeros que están dentro de la competencia, pues durante la gala de nominación de esta semana, la actriz lanzó una fuerte crítica en contra de “La Barby” Juárez.

¿Qué dijo Bárbara Torres en contra de “Barby” Juárez?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, todo sucedió durante la gala de nominación de este miércoles 26 de junio, cuando Bárbara Torres se disponía a hacer un comentario sobre “La Barby” Juárez, fue entonces que la actriz no se aguantó más y crítico no solo el físico de la pugilista mexicana sino su forma de hablar.

Para nadie es un secreto que “La Barby” Juárez ha recibido críticas de sus compañeros por no hablar de manera correcta ya que no tiene buena dicción y en ocasiones no hila bien las oraciones.

Sin embargo, Bárbara Torres ha sido duramente criticada debido a que cuando salió su hijo exigió respeto hacia la también comediante debido a las duras críticas que recibió en su contra, por lo que usuarios de redes le recuerdan que para recibir un respeto debe de darlo, cosa que no ha hecho y para muestra la crítica que hizo en contra de “La Barby” Juárez.

“La Cabeza de la barby es un poco rara, así como su forma de hablar, entonces…” dijo Bárbara Torres

Ante esta fuerte crítica por parte de Torres hacia la deportista, Apio Quijano fue el primero en ponerle un alto a la actriz y tratando que no pasara desapercibida su comentario “pasivo-agresivo”, pues el integrante de Kabah le grito “¡Que fea!”,pues no estuvo de acuerdo con lo que dijo.

Seguido al comentario de Apio, Juan Carlos “El Borrego” Nava también se pronunció al respecto, pues aseguró que no era necesario ese tipo de críticas tan agresivas.

“¿Por qué esa agresión innecesaria?” dijo “ El Borrego

A ellos también se les unió Sofía Rivera y los demás presentes coincidiendo que Bárbara Torres se había pasado de grosera e irrespetuosa con “La Barby” Juárez.

En redes sociales, también la actriz ha recibido duras críticas pues le piden ahora al hijo de Torres le recuerde a su madre el respetar a las personas, además aplaudieron que Apio, “El Borrego” y demás asistentes a la gala no hayan celebrado el mal chiste que hizo Bárbara Torres.