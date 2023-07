"No las soporto": el ácido comentario de la mamá de Poncho de Nigris contra panelistas de La Casa de los Famosos

Con cada semana que pasa, La Casa de los Famosos se llena de más tensión ya que todos ahí dentro están luchando para ganarse su lugar en la final, pero este nerviosismo no sólo ocurre dentro de la casa ya que afuera, los fans de los integrantes y hasta sus propias familias se encuentran también en una contienda para buscar el apoyo de los demás, por lo que diarimente se crean nuevas polémicas protagonizadas en el exterior del reality.

Es así como Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris se ha mostrado como una de las fans más aguerridas ya que diariamente comparte los clips que muestran a su hijo dentro del programa, pero esta vez no sólo se ha limitado ha mostrar el apoyo hacia su hijo, sino que arrasó con aquellas personas que se la pasan hablando mal de él y afirmó que "no las soporta" y aunque nunca describió a quien se refería, sus seguidores saben que quizás esta fue una referencia para Raquel Bigorra y Ferka Quiroz, panelistas de La Casa de los Famosos.

La madre de Poncho afirmó que está segura de que él será un finalista.

Fotografía: Instagram/@ponchodenigris

¿Indirecta para Ferka y Raquel?

Una vez más, se han levantado acusaciones de favoritismo hacia ciertos concursantes por parte de los panelistas en las galas de La Casa de los Famosos y esta vez fue Leticia Guajardo quien expresó que "no las soporta", ya que siente que hablan mal de Poncho de Nigris, así mismo, afirmó que no vería el programa de la post-gala ya que no quiere ver como critican a su hijo.

"Buenas noches, pues voy a ver esto, el programa. No estoy viendo a las que hablan porque la verdad no las soporto, dicen puras cosas negativas de todo el mundo y más que nada de mi querido hijo Poncho que se ve todo el día en el espejo", afirmó la madre del concursante.

Pero a pesar de que las indirectas que fueron bastante claras, Leticia ha preferido continuar apoyando a su hijo y afirmó que está segura de que él será uno de los finalistas del show ya que es de los concursantes más queridos por el público y está segura de que ellos serán quienes lo lleven hasta la añorada final para así ganar el enorme premio, eso sin importar los favoritismos que acusa al programa de tener.

Leticia ha mostrado abiertamente su apoyo hacia Poncho.

Fotografía: Instagram/@leticiagdn_

En esta ocasión Sergio Mayer, Nicola Porcela y Apio Quijano son los tres integrantes que se encuentran en peligro de abandonar La Casa de los Famosos, por lo que los nervios de los nominados no logran ser calmados con nada, por lo que sus fans se encuentran votando desesperadamente por su favorito para evitar que sea el eliminado del próximo domingo 23 de julio.

