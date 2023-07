La Casa de los famosos México: ¿Se rompió el Team Infierno? Poncho De Nigris y Sergio Mayer protagonizan fuerte discusión: "no tenías que meter eso"

Lo que parecía lejano en “La Casa de los Famosos México”, ya comenzó a suceder, pues luego de 7 semanas de encierro, los participantes comienzan a tener fuertes roces, y aunque aseguraron que serían indestructibles parece que el “Team infierno” podría estar en riesgo de separarse.

Y es que, Poncho De Nigris y Sergio Mayer protagonizaron una fuerte pelea y no se trata de aquellas imágenes que han circulado en internet en donde se les ve pelear de juego, esta vez las cabecillas del “Team infierno” se insultaron fuertemente y protagonizaron una pelea muy intensa.

Todo ocurrió en el comedor de “La Casa de los Famosos México”, cuando Sergio Mayer se molesto luego que Poncho De Nigris le recordó su paso por la política.

Y es que, Sergio Mayer tuvo la idea de donar algunas cosas de la comida de esta semana, por lo que Poncho De Nigris hizo un comentario que le molestó a “El tata”, lo que desató su furia.

“No te calientes cab*** metiste lo de la política y eso no está padre, cuando dije que donáramos las cosas, tu por que político, eso no esta padre, entonces aguante vara y no eches mama***, metiste cosas que no debiste meter y lo sabes…”, dijo Sergio Mayer a Poncho de Nigris