Issabela Camil revela que además de Luis Miguel, Alec Baldwin y Quincy Jones forman parte de su historial amoroso

A lo largo de estas semanas que ha estado al aire “La Casa de los famosos México” hemos conocido un poco más de la vida privada de los participantes, tal es el caso de Sergio Mayer quien ha dejado ver lo enamorado que está no solo de sus hijas sino también de su esposa Issabela Camil.

Mientras Sergio Mayer está dentro del reality show creando estrategias y tratando de ganar los 4 millones de pesos, su esposa y madre de sus hijas por primera vez habló de su vida sentimental, pues Issabela Camil reveló que antes del ex Garibaldi, muchos famosos trataron de conquistarla.

Fue en entrevista con Mara Patricia Castañeda que, la también actriz abrió su corazón y habló de los hombres que la cortejaban, sin embargo, el corazón supo que Sergio Mayer era el indicado para ella.

Si algo ha caracterizado a Isabela Camil es la discreción y hermetismo con el que lleva su vida personal, sin embargo, en esta entrevista, por primera vez la actriz nombró algunos famosos que trataron de conquistarla.

Y es que, para nadie es un secreto que Issabela Camil y Luis Miguel sostuvieron un intenso romance durante varios años, sin embargo, no es de “El Sol” de quien habló en esta ocasión, sino que la actriz dejó claro que fue una mujer muy asediada pero ella siempre fue muy selectiva.

“Puedo decir que me pretendió alguien como Baldwin, Quincy Jones, muchos nombres que entraron a mi vida. Muy poca gente sabe de esto, No hablo de esto porque es muy privado, pero ahorita te doy un poquito de carne, de lo que es”, aseguró Issabela.

Luego de revelar que hombres tan famosos e importantes en la industria del entretenimiento, fue cuestionada por la periodista como es que se dio cuenta que Sergio Mayer era el hombre y el amor de su vida.

Issabela Camil asegura que Sergio Mayer es el amor de su vida

Foto: IG @issabelacamil

La actriz, reveló a Mara Patricia Castañeda que Sergio Mayer llegó a su vida cuando ella tenía mucho tiempo soltera por lo que sabía perfectamente lo qué quería en una relación y sobre todo en un hombre.

Debido a lo anterior, la primera impresión que tuvo de Sergio Mayer la hizo decir que él era alguien muy payaso, por lo que de primer momento jamás imaginó que pudieran formar una familia.

“Él estaba tirado en su moto, así muy cool y pensé que tipo tan mamón. ¡Qué cosa! Ni lo saludé y me dice mi mamá quiero que conozcas a alguien y le dijo ‘mientras no sea el de la moto’ y me dice: ‘¿ya lo conociste?’ ”, comentó Issabela a Mara